BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck fordert vom neuen CDU-Chef Armin Laschet Schritte gegen die neue Stiftung zur Umgehung von US-Sanktionen gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. "Herr Laschet muss die Position seiner Partei, der CDU, korrigieren und sich klar gegen Nord Stream 2 positionieren und die Stiftung, die diese Pipeline ermöglichen soll, verhindern", sagte Habeck am Montag in Berlin. Die Gasleitung sollte gestoppt werden, als Druckmittel für mehr Menschenrechte in Russland und für die Freilassung des russisch

Habeck nannte die Verhaftung des Kremlgegners Alexej Nawalny "inakzeptabel und rechtswidrig". Nawalny war bei seiner Rückkehr nach Russland festgenommen worden. Ein russisches Gericht verurteilte ihn in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft. Er hatte Deutschland am Sonntag nach fünf Monaten, in denen er sich von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte, verlassen. Die Bundesregierung dürfe es nicht bei rhetorischer Entrüstung belassen.