Mönchengladbach (ots) - Die Audi AG hat eine weitere ganz herbe Niederlage im

Diesel-Abgasskandal einstecken müssen. Das Oberlandesgericht Koblenz revidierte

eine Entscheidung des Landgerichts Koblenz und sprach dem Halter eines Audi A6

allroad 3.0 TDI des Typs EA897 (Abgasnorm Euro 6) im Abgasskandal 54.278,05 Euro

Schadenersatz zu. Das Berufungsverfahren hat nochmals deutlich gezeigt, dass für

geschädigte Verbraucher der Weg für weitreichenden Schadenersatz im

Dieselskandal offensteht.



Der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr. Hartung

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ) hat

einen weiteren wichtigen Sieg im Dieselskandal errungen und Schadenersatz wegen

vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB erstritten. Das

Oberlandesgericht Koblenz (Urteil vom 13.01.2021, Az.: 5 U 145/20) revidierte

eine Entscheidung des Landgerichts Koblenz (Urteil 09.01.2020, Az.: 16 O 11/19).

Die Audi AG wurde somit verurteilt, an den Halter eines Audi A6 allroad 3.0 TDI

des Typs EA897 (Abgasnorm Euro 6) 54.278,05 Euro und vorgerichtliche

Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1954,56 Euro jeweils nebst Zinsen in Höhe von

fünf Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 9. Februar 2019 zu

zahlen. Die Audi AG muss zudem 81 Prozent der Kosten des Rechtsstreits tragen.







abgewiesen. Er habe nicht substantiiert vorgetragen, dass in dem

streitgegenständlichen Fahrzeug eine unzulässige Abschaltautomatik verbaut sei,

sondern insoweit überwiegend 'ins Blaue hinein' stückchenweise vorgetragen, dass

in dem Fahrzeug Einrichtungen verbaut seien, die bewirkten, dass die

maßgeblichen Emissionsgrenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten würden. Bei

dem sogenannten Thermofenster handle es sich überdies nicht um eine illegale

Abschalteinrichtung", nennt Anwalt Dr. Gerrit W. Hartung, Dieselanwalt der

ersten Stunde, die Begründung der Vorinstanz.



Im Gegensatz zur Entscheidung des Landgerichts hat das Oberlandesgericht die

Argumentation des Klägers anerkannt. Dieser sei ausreichend substantiiert und

stelle gerade keinen "Vortrag ins Blaue" dar. Es sei ausreichend, wenn der

Kläger greifbare Umstände anführe, auf die er den Verdacht gründe, sein Fahrzeug

weise eine oder mehrere unzulässige Abschalteinrichtungen auf und die von ihm

befürchteten Auswirkungen einer solchen Abschalteinrichtung auf den

Stickoxidausstoß im realen Fahrbetrieb und auf dem Prüfstand beschreibe.



Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung erläutert: Der Senat zeigt sich überzeugt,

dass die Beklagte in dem streitgegenständlichen Fahrzeug eine unzulässige Seite 2 ► Seite 1 von 2



