GOLDMAN SACHS belässt AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Akzo Nobel nach einer Offerte für den finnischen Farbenhersteller Tikkurila auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Das nicht bindende Gebot in Höhe von 1,4 Milliarden Euro oder 31,25 Euro je Aktie sei höher als das am 5. Januar von PPG, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem liege es um 113 Prozent über dem dreimonatigen durchschnittlichen Kurs der Aktie vor dem 17. Dezember. Falls es zum Abschluss komme, dürfte es laut den Niederländern ab 2022 zur Ergebnissteigerung beitragen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 11:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.