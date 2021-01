ehb electronics präsentiert fünf programmierbare Farb-Displays für dynamische Steuerungssysteme (FOTO)

Langenhagen (ots) - Mit einer umfassenden Erweiterung seiner ehb SMARTdisplay

Produktfamilie bieten die Impulsgeber aus Langenhagen eine Vielzahl neuer

Möglichkeiten für die Steuerung von Motoren, Pumpen oder Kompressoren im

Off-Highway Bereich. Um die Integration in individuelle Entwicklungsprojekte zu

beschleunigen, erfolgt die Programmierung der Displays über die

Steuerungsplattform CODESYS 3.5.



Wenn es darum geht, Motoren und Maschinen in anspruchsvollen Umgebungen optimal

zu betreiben, setzt die ehb aus Langenhagen bei Hannover seit über 40 Jahren

Maßstäbe in Sachen Funktionalität und Nachhaltigkeit. Ein zentrales Element des

Produktportfolios ist die ehb SMARTdisplay Familie, deren Kennzeichen robuste

Gehäuse für das Anzeigen, Steuern und Überwachen der Antriebsdaten sind. Diese

Displays werden in unterschiedlichsten Bereichen für die Überwachung von Motoren

und angeschlossenen Applikationen eingesetzt.







die ehb electronics hat die vergangenen Monate dafür genutzt, Kundenwünsche in

neuen Produkten umzusetzen. Jetzt ist es soweit: Fünf neue ehb SMARTdisplays

haben Marktreife erlangt. Olaf Gerberding, Geschäftsführer der ehb electronics,

fasst zusammen: "Unsere Kunden kommen aus einem Marktsegment, das höchste

Ansprüche an die Performance und Langlebigkeit seiner Maschinen stellt. Mit

unseren fünf neuen Displays bieten wir ihnen die Möglichkeit, ihre

Produktentwicklungen auf ein neues Level zu heben. Gleichzeitig sind diese

Innovationen die Eckpfeiler für die kontinuierliche Entwicklung neuer

strategische Partnerschaften. Wir freuen uns sehr darüber, mit den Displays zum

Treiber neuer technologischer Entwicklungen zu werden!"



Die Neuheiten im Überblick:



ehb SMARTdisplay 050 - leistungsstark und vielseitig

Ein wasserfestes, vollständig konfigurierbares Farb-Engine-Display und

Steuergerät, das die Anforderungen modernster Motoren, elektronisch geregelter

Dieselmotoren sowie eine Vielzahl unterschiedlichster Applikationen ideal

unterstützt.



ehb SMARTdisplay 835 - herausragende Flexibilität

Ein robustes programmierbares 3,5"-Display für den mobilen Einsatz in

Fahrzeugen und Maschinen. Unter anderem können ein leistungsstarker ARM

Cortex-M7 Prozessor, 4 konfigurierbare Eingänge sowie 3 konfigurierbare

Ausgänge für eigene Entwicklungen genutzt werden.



ehb SMARTdisplay 840 - robust in mobilen Anwendungen

Ein programmierbares 4,3"-Display, das für den Einsatz in Fahrzeugen und

Off-Highway-Maschinen entwickelt wurde. Auch dieses Display wird mit CODESYS

3.5 konfiguriert und bietet ein hohes Maß an Flexibilität für verschiedene

Anwendungsarten.



ehb SMARTdisplay 870 - kapazitiver Touchscreen

Ein programmierbares 7"-Display für mobile Anwendungen in Fahrzeugen und

Maschinen, die in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Dabei bietet

der leistungsstarke ARM Cortex-A9 Prozessor mit 800 MHz Taktfrequenz eine

exzellente Bildwiedergabe.



ehb SMARTdisplay 812 - das Flaggschiff mit GPS

Ein robustes, programmierbares 12,1" Display für maximalen Informationstransfer

in mobilen Anwendungen. Unter anderem ermöglicht es GPS-Tracking und bietet 12

GB Flash-Speicher, 2 GB RAM sowie einen Wake-Up-Pin.



Die komplette ehb SMARTdisplay Familie ist ab dem 18.01.2021 erhältlich. Weitere

Informationen zur Produktfamilie sind Online verfügbar unter

https://www.ehb-electronics.de .



