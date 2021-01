München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische geht neue Wege und weitet

ihr Sponsoring-Engagement auf den Zukunftsmarkt E-Sport aus. Mit Beginn der

Saison 2021 startet die Bayerische als offizieller Versicherungspartner von

Berlin International Gaming (BIG), einer der erfolgreichsten

E-Sport-Organisationen Europas. Als Hauptpartner des BIG League of Legends Teams

unterstützt die Versicherungsgruppe außerdem den vielfachen Meister und

Europe-Masters-Gewinner des Actions-Strategie-Spiels.



"Schon länger beobachten wir den Siegeszug des E-Sports in Europa mit großer

Begeisterung.", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die

Bayerische. "Mit unserem Engagement bei Berlin International Gaming setzen wir

nun den ersten Schritt in diesem jungen, dynamischen und rasant wachsenden

Umfeld. Es freut uns ungemein dies Seite an Seite mit einem der absoluten

Big-Player der deutschen E-Sport-Vereine zu tun. Wir können es kaum erwarten

gemeinsam mit BIG und der großen Fan-Gemeinde auf Titeljagd zu gehen."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Es ehrt uns als Club sehr, ein solch traditionsreiches Versicherungsunternehmenerstmalig als Partner in den E-Sport begleiten zu dürfen.", sagt Daniel Finkler,CEO Berlin International Gaming. "Die Partnerschaft ist ein weiterer Meilensteinin unserer Historie und zeigt die Relevanz des deutschen E-Sport-Marktes. Wirfreuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit."Berlin International Gaming, weltweit bekannt unter dem Kürzel BIG, ist eine dererfolgreichsten europäischen E-Sport-Organisationen mit Sitz in Berlin. Derzeitbeschäftigt der deutsche Verein Top-Teams und Spieler in den Titeln League ofLegends, CS:GO, Quake, StarCraft, FIFA, Valorant und Trackmania. Seit 2017konnte sich der Verein an der Weltspitze etablieren und zahlreicheAchtungserfolge in verschiedenen Disziplinen feiern. Das Partnerportfolio vonBIG umfasst OMEN (HP), Corsair, Red Bull, Betway, SkinBaron, Backforce(Interstuhl) und Volvic.Das League Of Legends Team von BIG konnte sich 2019 insgesamt sechsMeisterschaften sichern, darunter drei Premier-Tour-Siege und eine deutscheMeisterschaft. Als Höhepunkt des League Of Legends Teams gilt der Gewinn derEuropean Masters Summer 2019 im polnischen Kattowitz. Seit 2020 spielt das Teamin der Prime League, der höchsten Spielklasse für League Of Legends im DACHRaum.Als offizieller Versicherungspartner von Berlin International Gaming entwickelndie beiden Partner zukünftig zielgruppenorientierte E-Sport-Produkte undDienstleistungen.Im Rahmen der Partnerschaft erwirbt die Bayerische ein umfangreichesHauptpartner-Rechtepaket im Bereich League Of Legends sowie zusätzliche Rechtein den renommierten Spiele-Titeln "Trackmania" mit Rennfahrer Dennis "Massa"