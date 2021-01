Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Die BMW Foundation Herbert Quandt und UnternehmerTUM suchen ab sofort wiederGründerinnen und Gründer nachhaltiger Startups für das Accelerator-ProgrammRESPOND- Gesucht werden nun Startups, die einen positiven Beitrag zu einem derfolgenden nachhaltigen Bereiche leisten: "Zukunft der Arbeit", "NachhaltigeUrbanisierung","Verantwortungsvolle Wirtschaft"- Bewerbungen können zwischen dem 18. Januar und dem 15. Februar 2021eingereicht werden, der Accelerator startet im Juni 2021- Bereits im ersten Programm schrieben die teilnehmenden StartupsErfolgsgeschichten: Unter den Teilnehmern der ersten Kohorte wurden u. a. HawaDawa als "Digitales Startup des Jahres 2020" vom Bundesministerium fürWirtschaft und Energie sowie Made of Air als "Science Breakthrough of theYear" von der Falling Walls Foundation ausgezeichnetDie Bewerbungsphase von RESPOND ist gestartet: Bis zum 15. Februar 2021 suchendie BMW Foundation Herbert Quandt und UnternehmerTUM wieder Gründerinnen undGründer nachhaltiger Startups für das fünfmonatige Accelerator-Programm. DurchRESPOND sollen Unternehmerinnen und Unternehmer inspiriert und befähigt werden,einen Beitrag zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Agenda 2030 der UN zuleisten. Dabei liegen die Schwerpunkte, in denen für das Programm im Jahr 2021Startups gesucht werden, auf den folgenden Bereichen:1. Die Zukunft der ArbeitArbeitswelten und die Rolle der menschlichen Arbeitskraft verändern sich rasant.RESPOND sucht nach Lösungen, die Menschen mit den richtigen Fähigkeiten undWerkzeugen für die Zukunft der Arbeit ausstatten, einen gleichberechtigtenZugang zu Beschäftigung ermöglichen und Technologie zur Verbesserung prekärerArbeitsbedingungen nutzen.2. Nachhaltige UrbanisierungUrbane Umgebungen stehen vor komplexen sozialen und ökologischenHerausforderungen. RESPOND sucht nach Lösungen, die intelligente und nachhaltigeurbane Systeme fördern und das Einbeziehen aller Bürgerinnen und Bürgerunterstützen.3. Verantwortungsvolle WirtschaftDie Effekte unserer Wirtschaftssysteme überschreiten die Grenzen unseresPlaneten. RESPOND sucht nach Lösungen, die den verantwortungsvollen Umgang mitRessourcen, nachhaltige Produktions- und Konsummuster, den Aufbau einerKreislaufwirtschaft und das Mindern von Umweltrisiken verfolgen.In den vier Sprintphasen des Programms werden die Gründerinnen und Gründer inMünchen sowie digital bei verantwortungsvoller Führung und Skalierung ihrerUnternehmen mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit unterstützt. Neben den