Berlin (ots) - Auch angesichts des steigenden Corona-Infektionsgeschehens

arbeiten Bauwirtschaft und Reinigungsgewerbe unvermindert weiter. Bislang sind

Corona-Hotspots ausgeblieben - unter anderem dank umfassender Schutzmaßnahmen,

die Arbeitgebende und Beschäftigte im Alltag auf den Baustellen umsetzen. Die

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) appelliert nun an alle

Beteiligten, in den Bemühungen nicht nachzulassen und Hygienemaßnahmen und

Infektionsschutz weiter voranzutreiben. Die BG BAU unterstützt dabei mit

Beratung vor Ort und umfangreichen Informationsmaterialien.



"Eine Entwarnung ist angesichts der Corona-Zahlen noch lange nicht in Sicht -

daher sind passende Schutzmaßnahmen und Hygienekonzepte aktuell der beste Weg,

um sicher und gesund durch die Pandemie zu kommen", so Bernhard Arenz,

Präventionsleiter der BG BAU. "Dabei sind alle aufgerufen, mit vereinten Kräften

die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen - Unternehmen wie Mitarbeitende.

Werden Regelungen, Arbeitsschutzrichtlinien und Hygienevorschriften konsequent

befolgt, ist bereits viel für den Infektionsschutz getan."





Die Regeln zum Infektionsschutz sind einfach und allgemein bekannt, sie lauten:Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften - kurz AHA + L. Es kommt darauf an, dieseRegeln unvermindert und konsequent einzuhalten. Dabei sollten die notwendigenRahmenbedingungen - wie Waschgelegenheit, Seife und Desinfektion - gegeben undadäquate Verhaltensregeln, zum Beispiel zum Abstand, bekannt sein. Aushänge undInformationsmaterial der BG BAU unterstützen dabei.Arenz: "Grundsätzlich sind Beschäftigte auf dem Bau viel draußen, was großeVorteile birgt. In anderen Situationen, die Infektionsrisiken mit sich bringen,kann schon gute Arbeitsorganisation Abhilfe schaffen. So lässt es sich gutplanen, Aufenthalte in Bauwagen, Pausenräumen, Büro-Containern oderSammelunterkünften nicht in größeren Gruppen zu verbringen - sondern möglichsteinzeln nacheinander. Natürlich sollten alle Räume dann auch immer gut gelüftetwerden.""Falls Abstände nicht ausreichend eingehalten werden können und technischebeziehungsweise organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen, um für dennotwendigen Schutz zu sorgen, müssen situativ Masken eingesetzt werden. Indiesen spezifischen Situationen, zum Beispiel wenn die notwendigenMindestabstände aufgrund des Arbeitsverfahrens nicht eingehalten werden könnenoder bei Besprechungen im Bauwagen, müssen alle Anwesenden Masken tragen,bevorzugt FFP2-Masken, da diese die höchste Schutzwirkung bieten", empfiehltArenz. Der Außendienst der BG BAU wird in Kürze eine Sozialpartnervereinbarungumsetzen und im Rahmen seiner Beratung auch FFP2-Masken mit auf die Baustellenvor Ort nehmen. Arenz abschließend: "Das Wissen, um sicher durch denCorona-Winter zu kommen, ist vorhanden. Es gilt nun, es konsequent zubeherzigen."Weiterführende InformationenMedien zum Thema Coronavirus, Infektionsschutz und Lüften:http://www.bgbau.de/coronavirusArbeitsschutzstandard für das Baugewerbe (https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-fuer-das-baugewerbe/Arbeitsschutzstandard für die Gebäudereinigung (https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-fuer-die-gebaeudereinigung/)