--------------------------------------------------------------------------------

Notification of voting rights transmitted by euro adhoc with the aim of a

Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this

announcement.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 3

Notification made after deadlineCaution: In case of violations of major holdings notification rules, please payattention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)1. Issuer: Wienerberger AG2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights3. Person subject to notification obligationERIC BENDAHAN4. Name of shareholder(s): Eleva UCITS Fund5. Date on which the threshold was crossed or reached: 2.12.20206. Total positions______________________________________________________________________________| | | % of voting | | || | % of voting |rights through |Total of both |Total number of|| |rights attached|financial/other| in % (7.A + | voting rights || |to shares (7.A)| instruments | 7.B) | of issuer || | |(7.B.1 + 7.B.2)| | ||_______________|_______________|_______________|______________|_______________|| Resulting | | | | || situation on | | | | || the date on | | | | ||which threshold| 3.85 % | 0.00 % | 3.85 % | 115 187 982 || was crossed / | | | | || reached | | | | ||_______________|_______________|_______________|______________|_______________|| Position of | | | | || previous | | | | || notification | 4.15 % | 0.00 % | 4.15 % | ||(if applicable)| | | | ||_______________|_______________|_______________|______________|_______________|Details7. Notified details of the resulting situation:______________________________________________________________________________|A: Voting rights attached to shares ||______________________________________________________________________________|| | Number of voting rights | % of voting rights || |_______________________________|________________________________|| | Direct | Indirect | Direct | Indirect || ISIN Code |(Sec 130 BörseG|(Sec 133 BörseG|(Sec 130 BörseG|(Sec 133 BörseG || | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) ||_____________|_______________|_______________|_______________|________________||AT0000831706 | | 4 429 761| | 3.85 %||_____________|_______________|_______________|_______________|________________|| SUBTOTAL A | 4 429 761 | 3.85 % ||_____________|_______________________________|________________________________|______________________________________________________________________________|B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG ||2018 ||______________________________________________________________________________|