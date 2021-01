Tagesausblick für 19.01.: DAX leicht erholt. ThyssenKrupp im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten mit teils leichten Aufschlägen in die neue Woche. Der Feiertag in den USA und die Aussicht auf weitere Lockdown-Maßnahmen bremsten die Bullen allerdings ein wenig aus. So blieb dem DAX® bis Handelsschluss nur ein Plus von 0,45 % auf 13.850 Punkten und der EuroStoxx®50 schloss wenig verändert bei 3.600 Punkten. Morgen kehren die Amerikaner wieder zurück. Zudem kommt die Berichtsaison allmählich ins Rollen.

Am Anleihemarkt gab es ebenfalls nur wenig Bewegung. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen lag bei rund Minus 0,52 Prozent. Gold und Silber konnten sich nach einer anfänglichen Schwäche im Tagesverlauf zwar wieder fangen. Der Trend ist allerdings weiterhin abwärtsgerichtet. Die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen drückten derweil auf den Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sank auf rund 55 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Die Spekulationen rund um den Lockdown spiegelten sich bei zahlreichen Einzelwerten deutlich wider. Die Aktie von Airbus und Deutsche Lufthansa begaben sich wieder in den Sinkflug. Allen voran Internetdienstleister wieder Delivery Hero und HelloFresh legten hingegen zu. Die Aktie von Hugo Boss profitierte von positiven Analystenkommentaren und steuert die 28 Euro-Marke an. Infineon und Elmos profitierten erneut von der guten Stimmung im Halbleitersektor. Die Aktie von Elmos Semiconductor war in dien zurückliegenden Tagen auch eines der Zugpferde des Solactive Mergers & Acquisitions Index. Symrise kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. ThyssenKrupp prüft Meldungen zufolge den Börsengang der Stahlsparte. Die Aktie zeigte sich daraufhin deutlich fester. In den USA veröffentlichen morgen unter anderem Bank of America und Goldman Sachs Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Telefonica Deutschland gibt morgen ein Strategie-Update und der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im Dezember. Damit rücken die Autobauer BMW, Daimler, Peugeot, Renault und VW in den Fokus der Investoren.

