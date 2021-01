Neue FCR-Aktien – die mehrfache Münchner Anleihe-Emittentin FCR Immobilien AG startet am 28. Januar 2021 ihre Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot für bestehende Aktionäre. Einen Tag später können auch Privatanleger und institutionelle Investoren die neuen FCR-Aktien zeichnen. Angeboten werden insgesamt bis zu 1.306.629 Aktien, was einem Bruttoemissionsvolumen von bis zu 14,1 Mio. Euro entspricht. Der Mittelzufluss soll laut FCR für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios mit Schwerpunkt auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland verwendet werden.

INFO: Der Immobilienbestand der FCR Immobilien AG beläuft sich aktuell auf über 300 Mio. Euro.