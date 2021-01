Sibanye-Stillwater produziert alles was wir zum emissionsarmen Fahren brauchen. Das Unternehmen ist auch einer der größten Katalysator Recycler auf der Welt! Top Performance in 2020 und so wird das auch in 2021 sein.

Unternehmensbeschreibung

Sibanye-Stillwater ist ein führendes, in Südafrika ansässiges, international agierendes Edelmetall-Bergbauunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio von Platingruppenmetall (PGM)-Betrieben in den Vereinigten Staaten, Südafrika und Simbabwe, Goldbetrieben und -projekten in Südafrika, sowie Kupfer-, Gold- und PGM-Explorationsgrundstücken in Nord- und Südamerika.

Das Unternehmen ist der weltgrößte Primärproduzent von Platin und Rhodium, der zweitgrößte Primärproduzent von Palladium und ein Goldproduzent ersten Ranges, der auf Goldäquivalenzbasis weltweit an dritter Stelle steht, sowie ein bedeutender Produzent von anderen Platingruppenmetallen und damit verbundenen Mineralien wie Chrom. Zusätzlich ist Sibanye-Stillwater auch noch der weltweit führende Recycler und Verarbeiter von verbrauchtem PGM-Katalysatormaterial.

Das Unternehmen entstand im November 2012 als Tochterunternehmen von Gold Fields und wurde 2013 an die Börse gebracht. Im September 2015 verkaufte Anglo American drei seiner südafrikanischen Platinbergwerke an Sibanye Gold. Seit 2016 tritt das Unternehmen nach der Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Stillwater Mining nach außen als Sibanye-Stillwater auf. 2017 gab Sibanye-Stillwater ein Angebot zum Kauf des Platin- und Palladiumproduzenten Lonmin ab, mit dessen Kauf das Unternehmen zum einem der führenden Platin- und Palladium (PGM)-Produzenten der Welt wurde. Die Übernahme wurde im Juni 2019 abgeschlossen. Mit Hilfe weiterer geschickter Akquisitionen in Zeiten niedriger Rohstoffpreise konnte so in den Jahren 2016 -2019 ein führendes, internationales Edelmetall-Bergbauunternehmen geschaffen werden.

Platinmetalle sind einzigartige Edelmetalle, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z.B. in Autokatalysatoren, Schmuck, Brennstoffzellen, Wasserstoffreinigung und Elektronik. Im Jahr 2019 machten Autokatalysatoren und Schmuck zusammen etwa 75% des Platin-, Palladium- und Rhodium Bedarfs aus; auf Autokatalysatoren allein entfielen 34% des Platinbedarfs, 84% des Palladiumbedarfs und 88% des Rhodium Bedarfs.

Mit Stand 31.12.2019 befinden sich 26,9 Millionen Unzen 2E und 28,1 Millionen Unzen 4E in den PGM Mineral Reserves und 84,2 Millionen Unzen 2E und 304,8 Millionen Unzen 4E in den PGM Mineral Resources. Beim Gold werden die Reserven mit 15,4 Millionen Unzen und 98 Millionen Unzen in den Ressourcen angegeben. Im Gesamtjahr 2019 hat Sibanye-Stillwater 2,2 Millionen Unzen 4E & 2E an Platingruppenmetallen produzierte. Die Goldproduktion belief sich auf 0,9 Millionen Goldunzen.

Projekte

Amerikanischer Kontinent:

In Nord- und Südamerika besteht der PGM-Betrieb aus den Minen Stillwater und East Boulder in Montana, wo Sibanye-Stillwater Erze aus dem J-M-Riff fördert. Das J-M-Riff ist eine geologische Formation, die die einzige bedeutende Quelle für PGM in den USA und die hochgradigste bekannte PGM-Lagerstätte der Welt ist. Zusätzlich besitzt man noch Schmelz- und Raffinationsanlagen in Columbus, Montana. Die US-Aktivitäten werden durch eine Pipeline von Projekten im Explorationsstadium unterstützt, die über ganz Amerika verteilt sind. Darunter die Kupfer-/Gold-Projekte Altar und Rio Grande in der Provinz San Juan im Nordwesten Argentiniens sowie die Projekte Marathon und Denison in der Provinz Ontario in Kanada. Im Laufe des Jahres trieb der Konzern seine Strategie voran, strategische Beziehungen mit fokussierten Explorationsunternehmen einzugehen, um diese Vermögenswerte voranzutreiben. Stillwater und East Boulder sind oberflächennahe bis mittelgroße Untertage-PGM-Minen, die sich etwa 85 Meilen südwestlich von Billings und in Sweet Grass County etwa 32 Meilen südlich der Stadt Big Timber im US-Bundesstaat Montana befinden. Die PGM-Betriebe in den USA produzieren in erster Linie Palladium und Platin (78% Pd und 22% Pt), die als 2E-PGMs bezeichnet werden. Das abgebaute PGM-haltige Erz wird aufbereitet, verhüttet und raffiniert, um einen PGM-reichen Filterkuchen zu produzieren. Eine dritte Partei raffiniert den Filterkuchen weiter, um PGM-Metalle zu produzieren.

2019 wurden hier 593.974 Unzen 2E PGM aus der Primärproduktion zu AISC von 784 USD pro Unzen und 853.130 Unzen 3E PGM aus dem Recycling produziert. Insgesamt befinden sich hier in Amerika noch 26,9 Millionen Unzen 2E PGM in den Reserven und 81,1 Millionen Unzen 2E PGM in den Ressourcen.

Afrika:

Die PGM-Betriebe in Südafrika und Simbabwe produzieren in erster Linie Platin, Palladium und Rhodium, die zusammen mit dem als Nebenprodukt anfallenden Gold als 4E-PGMs bezeichnet werden (im Verhältnis etwa 58% Platin, 32% Palladium, 8% Rhodium und 2% Gold). Bedeutende Nebenprodukte, die bei diesen Operationen anfallen, sind Chrom, Kupfer, Nickel und die sekundären Platinmetalle Iridium und Ruthenium. Das PGM-haltige Konzentrat wird von Dritten oder in der unternehmenseigenen Edelmetallraffinerie in Brakpan, östlich von Johannesburg, verarbeitet. Der unternehmenseigen Goldbetrieb produziert ein aufbereitetes Doré, das dann in der ‚Rand Refinery Pty.‘ weiter raffiniert wird. Sibanye-Stillwater hält eine 44%ige Beteiligung an der ‚Rand Refinery‘, einer der größten Raffinerien für Gold weltweit.

Die PGM-Betriebe im südlichen Afrika bestehen aus Untertage-Bergbaubetrieben und übertägigen Quellen und Konzentratoren in Kroondal, Rustenburg und unseren kürzlich erworbenen Betrieben in Marikana in Südafrika, sowie in Simbabwe in Mimosa (einem 50%-Joint Venture mit Impala Platinum). Außerdem besitzt Sibanye-Stillwater einen 91%igen Anteil an der Aufbereitungsanlage Platinum Mile in der Nähe von Rustenburg, die PGMs aus den Abraumströmen des Rustenburg-Betriebs zurückgewinnt. In den südafrikanischen Betrieben fördert und verarbeitet das Unternehmen PGMs aus den UG2- und Merensky-Riffen, die sich im Bushveld-Komplex befinden, einer geologisch einzigartigen Region, die mehr als 80 % der weltweit bekannten PGM-Mineralressourcen enthält.

In 2019 konnten hier 1.608.332 Unzen 4E PGM zu AISC von 1.027 USD pro Unzen produziert werden. Mit Stand 31.12.2019 befinden sich 28,1 Millionen Unzen 4E in den PGM Mineral Reserves und 304,8 Millionen Unzen 4E in den PGM Mineral Resources.

Die südafrikanischen Goldoperationen bestehen aus Untertagebauminen und open-pit Produktionsstätten in Beatrix, Driefontein und Kloof im Witwatersrand-Becken. Das am weitesten fortgeschrittenes Goldprojekt ist Burnstone in der Provinz Mpumalanga. Zu den Projekten, die sich noch in der Anfangsphase befinden, gehört unter anderem das Projekt Southern Free State. Beatrix und einige andere unter- und oberirdischen Abraumanlagen enthalten auch bedeutende Uranmineralreserven und -ressourcen.

Das Projekt ‚Beatrix‘ ist ein großer, oberflächennaher bis mittelgroßer Goldabbau- und Verarbeitungsbetrieb, der sich in den Free State Goldfields des Witwatersrand-Beckens in der Nähe der Stadt Welkom in der Provinz Free State in Südafrika, 240 km südwestlich von Johannesburg, befindet. Zum 31. Dezember 2019 verfügt Beatrix über Oberflächen- und Untertage-Goldmineralreserven von insgesamt 1,51 Millionen Unzen und Mineralressourcen von 11,77 Millionen Unzen. Beatrix verfügt außerdem über Uranressourcen in Höhe von 26,97 Mio. Pfund. Die Minenlebensdauer ist auf das Jahr 2025 ausgerichtet und 2019 wurden hier 196.698 Unzen Gold zu AISC von 1.474 USD pro Unze produziert. Hauptfokus bei diesem Projekt ist auf die Optimierung der Mineralressourcen, die Stabilisierung des Produktionsprofils auf dem aktuellen Leistungsniveau, die Reduzierung der Auszahlungsgrenzen durch Qualitätsabbau und Kostenreduzierung, sowie die Erzielung regionaler Synergien mit dem Projektgebiet Southern Free State unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur von Beatrix, gerichtet.

‚Driefontein‘ ist ein großer, oberflächennaher bis ultratiefer Goldabbau- und -verarbeitungsbetrieb in den Far West Rand Goldfields des Witwatersrand-Beckens in der Nähe der Stadt Carletonville in der Provinz Gauteng in Südafrika, 70 km westlich von Johannesburg. Zum 31. Dezember 2019 verfügt Driefontein über Goldmineralreserven von insgesamt 2,62 Millionen Unzen und Goldmineralressourcen von 24,74 Millionen Unzen. Die Mine wird bis mind. 2028 in Betrieb sein und in 2019 konnten hier 165.640 Unzen Gold zu AISC von 2.186 USD pro Unze hergestellt werden. Bei Driefontein konzentriert sich das Sibanye-Stillwater auf die Optimierung der Mineralressourcen, die Stabilisierung des Produktionsprofils auf dem aktuellen Leistungsniveau, die Verringerung der Auszahlungsgrenzen durch Qualitätsabbau und Kostenreduzierung sowie die Erschließung von Sekundärriffen auf inkrementeller Basis über der bestehenden Infrastruktur.

‚Kloof‘ ist ein ebenfalls großer, oberflächennaher bis ultratiefer Goldabbau- und -verarbeitungsbetrieb in den Far West Rand Goldfields des Witwatersrand-Beckens in der Nähe der Stadt Westonaria in der Provinz Gauteng in Südafrika, 70 km westlich von Johannesburg. Zum 31. Dezember 2019 verfügt man hier über ober- und unterirdische Goldmineralreserven von 4,94 Millionen Unzen und Mineralressourcen von 36,16 Millionen Unzen. Die Minenlebensdauer geht hier bis zum Jahr 2033 und in 2019 wurden 349.254 Unzen Gold zu AISC von 1.555 USD pro Unze hergestellt. Hauptfokus bei ‚Kloof‘ ist auf die Optimierung der Mineralressourcen, die Stabilisierung des Produktionsprofils auf dem aktuellen Leistungsniveau, die Reduzierung der Auszahlungsgrenzen durch Qualitätsabbau und Kostenreduzierung, die Erschließung sekundärer Riffe auf einer inkrementellen Basis oberhalb der bestehenden Infrastruktur und den Abbau von niedriggradigeren Oberflächenreserven, um überschüssige metallurgische Kapazitäten zu füllen, gerichtet.

Finanzen

Wie überall auf der Welt hat die COVID-19 Pandemie auch die Produktionsbetriebe von Sibanye-Stillwater beeinträchtigt. Bis Ende des 3. Quartals 2020 hatte der südafrikanische Goldbetrieb ca. 92% der Belegschaft zurückgerufen und eine Produktionsrate von ca. 99% des geplanten Niveaus erreicht, wobei der PGM-Betrieb SA ca. 88% der Belegschaft zurückgerufen und eine Produktionsrate von 93% des geplanten Niveaus erreicht hatte. Mitte Oktober 2020 arbeiteten sowohl der Gold- als auch der Platinmetallbetrieb von SA nahezu mit den geplanten Produktionsraten, wobei die Zahl der Beschäftigten fast auf dem Niveau von vor COVID-19 lag.

Während die US-amerikanischen PGM-Operationen das ganze Jahr über weitergeführt wurden, hatten die COVID-19-Protokolle, insbesondere die Einhaltung der Anforderungen an die soziale Distanzierung, einen anhaltend negativen Einfluss auf die Produktivität. Die soziale Distanzierung wirkt sich am stärksten auf den Transport zur und von der Arbeit aus, da die Beschäftigten im gesamten Bundesstaat Montana leben und längere Wege zur Arbeit zurücklegen als in Südafrika.

Die gestiegenen Edelmetallpreise für das 3. Quartal 2020 haben zusammen mit der Abwertung des Rand gegenüber dem Dollar um 15% im bisherigen Jahresverlauf 2020 für Rekordpreise für den Korb der in Südafrika produzierten Metalle gesorgt, die nahe an den Rekordwerten in den USA liegen. Obwohl die Gruppe im 3. Quartal 2020 immer noch von COVID-19-Beschränkungen betroffen ist, hat die beständige operative Leistung in Verbindung mit den hohen Rohstoffpreisen ein außergewöhnliches Finanzergebnis der Gruppe für das dritte Quartal 2020 untermauert.

Das bereinigte EBITDA der Gruppe für das 3. Quartal 2020 stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um 182% auf 15.592 Millionen Rand (922 Millionen USD). Dies stellt ein weiteres Rekord-Quartal-Finanzergebnis dar und übertrifft das bereinigte EBITDA der Gruppe für das Gesamtjahr 2019 in Höhe von 14.956 Millionen Rand (1.034 Millionen USD). Dieses hervorragende Ergebnis spiegelt die bedeutende wertsteigernde PGM-Akquisitionsstrategie wider, die seit 2016 verfolgt wird.

Die starke Cashflow-Generierung führte, trotz der Zahlung der Dividende von 1,4 Milliarden Rand für H1 2020, zu einer weiteren Reduzierung der Nettoverschuldung in diesem Zeitraum. Das bereinigte EBITDA zum Ende des 3. Quartals 2020 sank um 40% auf das 0,33-fache von 0,55x Ende Juni 2020. Im Anschluss an das Quartalsende wurde die weiche Kaufoption auf die Wandelanleihe ausgeübt, und die CB wurde bis zum 19. Oktober 2020 vollständig zurückgezahlt. Auf Proforma-Basis ergibt sich somit eine weitere Reduzierung der Nettoverschuldung um 11.164 Millionen Rand (666 Millionen USD).

Die verfügbaren Mittel stiegen um 19% von 23.799 Millionen Rand (1.372 Millionen USD) am 30. Juni 2020 auf 28.202 Millionen Rand (1.683 Millionen USD) am 30. September 2020, bestehend aus Barmitteln in Höhe von 15.151 Millionen Rand (904 Millionen USD), gebundene nicht in Anspruch genommene Fazilitäten in Höhe von 11.869 Millionen Rand (708 Millionen US$) und verfügbare, nicht zugesagte Übernachtfazilitäten in Höhe von 1.182 Millionen Rand (71 Millionen US$). Das strategische Deleveraging, das seit 2017 im Mittelpunkt stand, ist nun abgeschlossen. Bei den derzeitigen Rohstoffpreisen und dem vorherrschenden Wechselkurs und mit dem Erreichen eines normalisierten Produktionsdurchlaufs der SA-Betriebe wird die Gruppe wahrscheinlich weiterhin einen bedeutenden Cashflow generieren. Nach der Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung im August 2020 ist die Gruppe weiterhin gut positioniert, um für die Aktionäre überdurchschnittliche Gesamtrenditen zu erzielen.

Sibanye-Stillwater ist primär an der Johannesburger Börse (JSE) in Südafrika notiert und wird dort unter dem Tickercode SSW (früher SGL) gehandelt. Dort ist Sibanye-Stillwater seit 2013 auch als Mitglied des Socially Responsible Investment (SRI)-Index der JSE gelistet. Des Weiteren hat das Unternehmen eine Zweitlistung von American Depositary Receipts (ADRs) an der New York Stock Exchange (NYSE) in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die ADRs werden unter dem Tickercode SBSW (früher SBGL) gehandelt und jedes ADR entspricht vier Stammaktien. Zusätzlich kann die Aktie and der Nasdaq unter SBYSF und in Frankfurt unter dem Ticker 47V erworben werden. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 6.255 Rand oder ca. 16 USD und ausstehenden Aktien in Höhe von 2,92 Milliarden Stück beträgt die Marktkapitalisierung aktuell ca. 183 Milliarden Rand bzw. 12,6 Milliarden USD.

Management

Somit konnte das Management-Team rund um Chairman Dr. Vincent Maphai und CEO Neal Froneman hervorragende Ergebnisse aufzeigen, welche sich durch die weiter ansteigenden Rohstoffpreise sicherlich noch steigern lassen. Die handelnden Personen verfügen über hervorragende Kenntnisse und Erfahrungen und werden das Unternehmen auch in Zukunft sicher lenken. Neal Froneman wurde am 1. Januar 2013 zum Exekutivdirektor und CEO von Sibanye-Stillwater ernannt. In den vergangenen Jahren leitete er die Umwandlung von Sibanye-Stillwater von einem südafrikanischen Goldproduzenten mit 1,5 Mio. Goldunzen zu einem führenden internationalen Edelmetallbergbauunternehmen, das zu den drei größten PGM-Produzenten der Welt zählt. Seine Karriere erstreckt sich über mehr als 31 Jahre, in denen er bei Gold Fields Limited (Gold Fields), Harmony Gold Mining Company Limited (Harmony) und JCI Limited arbeitete. Im April 2003 wurde Neal zum CEO von Aflease Gold Limited ernannt, das durch eine Reihe von Übernahmen im Mai 2009 zu Gold One International Limited wurde. Er war in erster Linie für die Gründung von Uranium One Incorporated aus den Urananlagen von Aflease Gold verantwortlich. Im Mai 2016 wurde er zum Vizepräsidenten des Minerals Council gewählt.

Vincent Maphai ist der Vorstandsvorsitzende von Sibanye-Stillwater. Er wurde am 1. Juni 2019 in den Vorstand von Sibanye-Stillwater berufen und mit Wirkung zum 30. September 2019 zum nicht-geschäftsführenden Vorsitzenden ernannt. Zusätzlich ist er noch von Discovery Limited. Zuvor war Dr. Maphai Director of Corporate Affairs and Transformation bei SAB. Darüber hinaus war er der südafrikanische Vorsitzende von BHP Billiton. Dr. Maphai hat 20 Jahre Erfahrung im akademischen Bereich und 15 Jahre als Führungskraft in der Privatwirtschaft gesammelt. Er war in den Vorständen verschiedener Unternehmen als nicht-geschäftsführender Vorsitzender tätig, unter anderem bei der SABC und der Presidential Review Commission zur Restrukturierung des öffentlichen Sektors. Dr. Maphai hatte auch eine zweijährige akademische Position am Williams College in Massachusetts inne.

Zukunft/Ziele

Seit März 2020 ist die Sibanye-Stillwater-Aktie einer der Best-Performer unter den Edelmetall-Standardwerten. Interessant ist der Wert vor allem auch wegen der Assets in Rhodium, Ruthenium und Iridium. Im 3.Quartal erreichte das EBITDA einen Wert von 922 Mio. USD und die Dividendenzahlung wurde wieder aufgenommen. Der Fremdkapitalhebel wurde nun seit 2017 konsequent reduziert und in der Kasse befinden sich jetzt wieder 1,7 Mrd. USD. Durch den erfolgreichen Wandel und durch stetig steigende Rohstoffpreise dürfte die Aktie auch im Jahr 2021 wieder sehr erfolgversprechend sein und für große Freunde bei den Anlegern sorgen.

