ZDK betont Vereinbarkeit von Infektionsschutz und Automobilhandel

Mit Blick auf die morgen anstehenden weiteren Bund-Länder-Gesprächezur Corona-Pandemie weist der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe(ZDK) kritisch auf die besondere Situation in den Autohäusern hin. "Die Betriebesind geöffnet, denn sie dürfen reparieren, aber dem Kunden vor Ort nichtsverkaufen", skizziert ZDK-Präsident Jürgen Karpinski die aktuelle Rechtslage.Dass das Werkstattgeschäft zur Aufrechterhaltung der Mobilität auch inCorona-Zeiten weiterlaufen müsse, stehe außer Zweifel. Das gleichzeitige Verbotdes Verkaufs in ein und demselben Betrieb führe aber zu paradoxen Situationen:"Die Reparatur eines wirtschaftlichen Totalschadens ist unsinnig, aber erlaubt.Dem auf das Auto angewiesenen Kunden ein bereitstehendes Ersatzfahrzeug zuverkaufen, ist dringend erforderlich, aber verboten", so Karpinski weiter.Das Kfz-Gewerbe würde diese schwer verständliche Regelung gleichwohl akzeptierenund mittragen, wenn sie aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich wäre.Dies sei aber gerade nicht der Fall. Die großflächigen Verkaufsräume in denAutohäusern und die vergleichsweise geringe Zahl gleichzeitig anwesender Kundenin Verbindung mit umfassenden Hygienekonzepten ließen keine Infektionsgefahraufkommen. "Wer jetzt aus lauter Not beim Lebensmitteldiscounter Autozubehör inden Einkaufswagen packt und an der Kasse Schlange steht, wäre im Autohaus besseraufgehoben, weil er sich dort so sicher fühlen kann wie in Abrahams Schoß",ergänzt ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn.Man sei laut Peckruhn durchaus bereit zur Umsetzung noch strengerer Abstands-und Hygieneregeln in Abstimmung mit der zuständigen Berufsgenossenschaft, um dieGesundheit von Kunden und Mitarbeitern bestmöglich zu schützen. Nichtverhältnismäßig sei es dagegen, den stationären Automobilhandel weiterhinkomplett zu verbieten. Der mit Abstand wichtigste Absatzkanal für Kraftfahrzeugedürfe nicht längerfristig verstopft werden. Ansonsten drohe dem Kfz-Handel wieauch der Automobilindustrie mit ihren insgesamt rund 1,3 Millionen Beschäftigtenein verheerender und nicht wiedergutzumachender Schaden.