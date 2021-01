Die Sektkorken knallen heute bei Aareal Bank. So schießt die Aktie um rund sieben Prozent nach vorne. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 21,30 EUR. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bisher lag dieses Top bei 21,28 EUR. Bei Aareal Bank geht es jetzt also um viel!

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 18,10 EUR, womit sich Aareal Bank in Aufwärtstrends befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

