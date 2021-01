Centogene vergrößert sein Corona-Testzentrum am Flughafen Düsseldorf. Bisher war dieses im Terminal C, künftig ist es im öffentlichen Teil der Ankunftsebene von Terminal A zu finden. Dort wird die zur Verfügung stehende Testfläche vergrößert, man baut mehr Testkabinen auf. Deren Zahl steigt auf 10 an. Unterm Strich steigt die zur Verfügung stehende Fläche um das Achtfache an.Außerdem wird das Angebot in Düsseldorf um ...