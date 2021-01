L&T Technology Services wird von Zinnov als „Global Pure-Play ER&D Services Leader“ eingestuft

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes globales reines Ingenieurdienstleistungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es in der „Zinnov Zones 2020 ER&D Services“-Studie zum vierten Mal in Folge als „Leader“ (Spitzenreiter) im Bereich neuer Technologien, die für die Transformation von Produkten und Dienstleistungen entscheidend sind, eingestuft und außerdem in den wichtigsten ER&D-Sektoren in der Leadership Zone (Führungsgruppe) platziert wurde. LTTS hat in den „Zinnov Zones“-Bewertungen weiterhin die Spitzenposition in der Kategorie „Pure Play ER&D Services“ inne.

LTTS rated as a Global Leader in ER&D Services in Zinnov Zones 2020. (Graphic: Zinnov)

In seinem jüngsten Branchenranking positionierte Zinnov L&T Technology Services als „expansiven und etablierten“ Engineering-Partner mit tiefgreifenden Fachkompetenzen im Bereich der gesamten ER&D-Dienstleistungen. LTTS wurde in der „Leadership Zone“ über Vertikalmärkte wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Halbleiter, medizinische Geräte und Industrieprodukte eingestuft.

Technologien wie digitales Ingenieurwesen, KI, maschinelles Lernen, industrielles IoT, OTT und der digitale Faden werden von Kunden in allen wichtigen Branchen bei der Entwicklung neuer Produkte eingesetzt. LTTS bietet ein umfangreiches Portfolio an Ingenieurdienstleistungen, die Unternehmen dabei helfen, über den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung hinweg einen Mehrwert zu generieren. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in digitale Technologien und baut neue Fähigkeiten und Infrastrukturen auf, um seine internationalen Kunden zu unterstützen.

Sidhant Rastogi, Managing Partner bei Zinnov, sagte: „LTTS verfügt über ein aufregendes Portfolio an digitalen Angeboten in den Bereichen 5G, industrielles IoT, maschinelles Lernen und digitaler Faden. Dieses Arsenal an wichtigen Technologieangeboten bildet das Rückgrat der Entwicklung neuer Produkte und des Produktlebenszyklusmanagements für die internationalen Kunden von LTTS. Es ist erfreulich zu sehen, dass führende Unternehmen im Bereich ER&D-Services wie LTTS ihre Investitionen und Fähigkeiten ausbauen, um globale Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.“