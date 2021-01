Manganese X kündigt Warrantlisting an

Montréal, Québec - 18. Januar 2021 -- Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FSE: 9SC2) (OTC MNXXF) ("Manganese X" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass mit der Markteröffnung vom 20. Januar 2021 24.749.145 Kaufwarrants von Stammaktien (die "Warrants") an der TSX Venture Exchange ("TSXV") unter dem Symbol "MN.WT" in den Handel aufgenommen werden. Die Warrants wurden im Rahmen einer am 3. September 2020 abgeschlossenen Privatplatzierungsfinanzierung des Unternehmens emittiert und unterliegen einem Warrant-Vertrag zwischen dem Unternehmen und Capital Transfer Agency ULC als Warrant-Agent. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 3. September 2023 zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 $ pro Aktie.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von dieser Registrierung vor.

Vorsichtshinweise

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Einige der hierin enthaltenen Aussagen können als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden. Obwohl Manganese X davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, beruhen diese Informationen auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen basieren auf den Manganese X gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen. Solche Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten, erwarteten oder implizierten abweichen. Eine Reihe wichtiger Faktoren, einschließlich derer, die in anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

