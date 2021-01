EG Group beauftragt PDI mit Einführung des kontaktlosen Bezahlens an nordamerikanischen Standorten

PDI (www.pdisoftware.com), ein international tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen für Convenience-Einzelhändler und Mineralölgroßhändler, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der EG Group über die Ausweitung der Nutzung von PDI Payments auf fast 1.700 Standorte in Nordamerika getroffen hat.

PDI hat sein Marketing-Cloud-Solutions-Angebot im letzten Jahr nach der Übernahme von ZipLine, dem Branchenführer für ACH-Zahlungen und Anbieter mobiler Zahlungstechnologie, um Zahlungsfunktionen erweitert. Die PDI-Zahlungsplattform ist aktuell die Grundlage für die SmartPay Rewards der EG Group. Das Bonusprogramm stammt ursprünglich von Cumberland Farms – einer von mehreren in den USA ansässigen Convenience-Shop-Marken, die die EG Group in den letzten Jahren übernommen hat – und wird demnächst auch in den verbleibenden Niederlassungen der EG Group in ganz Nordamerika eingeführt.