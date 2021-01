MAG Silver ernennt Jill Neff als Unternehmenssekretärin

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen" https://www.commodity-tv.com/play/mag-silver-ceo-update-on-constructio ... ) freut sich bekannt zu geben, dass Jill Neff dem Unternehmen als Corporate Secretary beigetreten ist.

Frau Neff verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Secretary, Corporate Governance und Wertpapierregulierung, davon 12 Jahre speziell bei börsennotierten Unternehmen in der Bergbauindustrie. Zuletzt war Frau Neff als Corporate Secretary von Sierra Metals Inc. tätig, eine Position, die sie seit 2013 innehatte. Davor war sie Corporate Secretary für eine Reihe anderer börsennotierter Unternehmen, darunter WPC Resources Inc. (jetzt Blue Star Gold Corp.) und TTM Resources Inc. Frau Neff schloss 2004 das Paralegal Diploma Program an der Capilano University ab und begann ihre Karriere als Wertpapier-Paralegal in nationalen Anwaltskanzleien wie Borden Ladner Gervais LLP und Goodmans LLP.

"Wir freuen uns sehr, dass Jill zu MAG gekommen ist. ", sagte George Paspalas, Präsident und CEO. "Jill bringt exzellente einschlägige Erfahrungen im Bereich Corporate Secretarial mit, die uns bei der weiteren Wertschöpfung für unsere Aktionäre und der kontinuierlichen Verbesserung unserer Corporate Governance von großem Nutzen sein werden. "

Über MAG Silver Corp.

MAG Silver Corp. (MAG: TSX / NYSE A) ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige, bezirksgroße Silberprojekte in Nord- und Südamerika exploriert und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44%), das in einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Fresnillo Plc (56%) entwickelt wird. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager. Das Joint Venture baut und entwickelt derzeit die Oberflächen- und Untertage-Infrastruktur auf dem Grundstück, um einen Bergbaubetrieb von 4.000 Tonnen pro Tag zu unterstützen. Die erste Untertageproduktion wurde in Q3-2020 erreicht. Darüber hinaus hat MAG ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das mehrere sehr aussichtsreiche Ziele sowohl beim Joint Venture Juanicipio als auch beim Projekt Deer Trail (100%ige Beteiligung) in Utah anpeilt.