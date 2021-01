VANCOUVER, 19. Januar 2021 -- BetterLife Pharma Inc. („BetterLife“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BETR /OTCQB: BETRF /FWB: NPAU ), ein aufstrebendes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Therapien bei psychischen Störungen und Virusinfektionen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Health Canada bestätigt hat, dass 2-Bromo-LSD kein kontrollierter Stoff ist. Laut Health Canada besagen die „derzeit vom Controlled Substances Directorate erhältlichen Informationen, dass 2-Bromo-LSD gemäß den Auflistungen des Controlled Drugs and Substances Act, NICHT zu den KONTROLLIERTEN STOFFEN zählt.“

Ahmad Doroudian, CEO von BetterLife, betonte in der gestrigen Online-Ausgabe des Forbes-Magazins die erheblichen Hürden, die die geltenden Vorschriften für die Entwicklung der aktuellen Generation von Psychedelika und LSD-basierten Wirkstoffen bedeuten und hob auch die Vorteile von nicht kontrollierten Psychedelika der zweiten Generation wie TD-0148A hervor. Den vollständigen Forbes-Artikel finden Sie hier.

„Die Bestätigung, dass 2-Bromo-LSD kein kontrollierter Stoff ist, ist ein wichtiger erster Schritt für BetterLife auf dem Weg, unsere präklinischen Studien zur Zulassung von Prüfpräparaten (Investigational New Drugs/„IND“) zu unserem wichtigsten psychedelischen Produkt der zweiten Generation, TD-0148A, einzuleiten. BetterLife wird sich während des Entwicklungsprozesses von TD-0148A nicht den erheblichen regulatorischen Hürden stellen müssen, die andere psychedelische Produkte überwinden müssen. Wir glauben, dass es einen großen Bedarf an neuen nicht-halluzinogenen Behandlungen von psychischen Störungen gibt, die auf der Apothekenebene abgegeben und sicher zu Hause verabreicht werden können. TD-0148A von BetterLife ist eine solche Behandlungsoption“, so Ahmad Doroudian, CEO von BetterLife.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Produkten auf Psychedelika-Basis für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Unter Verwendung von Arzneimittelverabreichungstechnologien verfeinert und entwickelt BetterLife Arzneimittelkandidaten aus einer breiten Palette von komplementären Technologien auf Interferonbasis, die das Potenzial haben, das Immunsystem zur Bekämpfung von Virusinfektionen, die von Erregern wie dem Coronavirus (COVID-19) und dem humanen Papillomavirus (HPV) ausgelöst werden, anzuregen.