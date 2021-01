FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag die 14 000-Punkte-Marke wieder ansteuern. Überwiegend gute Vorgaben aus Asien und die nach dem verlängerten Wochenende freundlich erwarteten US-Börsen liefern dabei Unterstützung. Der X-Dax deutete eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt mit 13 946 Punkten auf ein Plus von 0,7 Prozent hin. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde höher erwartet.

Bereits zu Wochenbeginn hatte sich der deutsche Leitindex nach schwachem Start aufgerafft und im Plus geschlossen, weil Schnäppchenjäger die tieferen Kurse zum Einstieg genutzt hatten. Die US-Börsen hatten dabei keine Impulse geliefert, da dort feiertagsbedingt pausiert worden war. Am Dienstag zeichnet sich nun aber für den Dow Jones Industrial aber ein freundlicher Start ab. In Asien gab es zudem teils deutliche Gewinne.