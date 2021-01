Soziales Engagement in den USA und Kanada - Havn Life unterstützt die Veteranenorganisation 'Heroic Hearts'

Havn Life Sciences wird in Zukunft nicht nur die in den USA ansässige Veteranenorganisation Heroic Hearts unterstützen, sondern fortan auch das gerade erst im Aufbau befindliche Pendant aus Kanada.

Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) hat in seiner jüngsten Pressemitteilung angekündigt, den Start der kanadischen Veteranenorganisation Heroic Hearts zu unterstützen. Damit steht der Gründung des kanadischen Gegenstücks ("Heroic Hearts Canada") nichts mehr im Wege. Neben einer finanziellen Unterstützung wird sich das Unternehmen auch mit dem nötigen Know-how bei der Förderung von Bildung und Forschung zur Unterstützung kanadischer Veteranen einbringen.

Heroic Hearts ist eine eingetragene gemeinnützige Organisation in den USA, die sich um Militärveteranen kümmert, die mit psychischen Problemen oder Traumata zu kämpfen haben. Die Veteranenorganisation bietet dabei eine Psychotherapie auf Psilocybin-Basis an. Darüber hinaus bietet die gemeinnützige Organisation auch eine professionelle Beratung und Unterstützung für Veteranen an und arbeitet kontinuierlich daran, die wissenschaftliche Forschung über die Vorteile von Psychedelika wie Psilocybin durch Studien an der University of Georgia und der University of Colorado in Boulder voranzutreiben.

Dank der Unterstützung und Finanzierung von Havn Life wird Heroic Hearts noch in diesem Jahr sein kanadisches Pendant gründen können. Zunächst geht es in einem ersten Schritt darum, den Status einer gemeinnützigen Organisation zu erlangen - das ist aber in der Regel nur ein formaler und bürokratischer Akt. Die Organisation plant weiterhin auch eine Beobachtungsstudie zu entwickeln, um die Auswirkungen von Psilocybin-Pilzen auf die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und die traumatische Hirnverletzung (TBI) zu untersuchen. Start dieser Studie soll der Sommer 2021 sein, der Ort sollte in einer Gerichtsbarkeit sein, in der Psilocybin keine kontrollierte Substanz ist.