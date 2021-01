Antzertech stellt seine GNSS-Erweiterungskarten für eine zentimetergenaue Navigation vor

TAIPEI, 19. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Antzertech, ein Anbieter von Internet of Vehicles (IoV)- und Telematiklösungen mit Sitz in Taiwan, kündigt seine hochpräzise GNSS-Erweiterungskarte an, mit der eine Genauigkeit im Zentimeterbereich erreicht werden kann. Das Produkt ist im Mini-PCIe-Formfaktor mit u-blox ZED F9P/F9R GNSS-Modul konzipiert, das einfach in ein Embedded-System integriert werden kann, so dass eine kompakte Lösung entsteht. Die einzigartige CAN-zu-ADR-Technologie von Antzertech dehnt den Einsatzbereich auf Tunnel und Straßenschluchten aus, in denen der Empfang von Satellitensignalen schlecht oder nicht möglich ist.

Präzision im Zentimeterbereich ermöglicht neue Anwendungen