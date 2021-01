Wirtschaftskalender: Yellen sagt im Senat aus

++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich höher ++ Janet Yellen sagt vor dem Senat aus ++ Goldman Sachs und Netflix veröffentlichen ihre Quartalsberichte ++



Es wird erwartet, dass die europäischen Aktienmärkte den heutigen Handel höher beginnen, nachdem sie während der asiatischen Sitzung solide Gewinne erzielt haben. Die nominierte Finanzministerin Janet Yellen wird heute vor dem Finanzausschuss des Senats aussagen und es wird erwartet, dass sie den Gesetzgebern sagen wird, dass niedrige Kreditkosten genutzt werden sollten, um groß zu handeln. Da der Text ihrer Rede jedoch bereits veröffentlicht wurde, dürfte das Ereignis kein Auslöser für größere Marktbewegungen sein. Die Berichtssaison an der Wall Street nimmt langsam Fahrt auf - Netflix und Goldman Sachs sind unter den heutigen Berichterstattern zu finden. Nicht zuletzt ist heute der letzte volle Tag von Trump im Amt, sodass Händler auf etwaige Aktionen von ihm achten sollten. Allerdings werden große Maßnahmen (wie die Aufhebung der Einreiseverbote nach Europa und Brasilien) wahrscheinlich von Joe Biden wieder rückgängig gemacht.

11:00 Uhr | Deutschland | ZEW-Konjunkturerwartungen für Januar. Erwartung: 60 / Vorwert: 55

14:30 Uhr | Kanada | Industrieumsätze. Erwartung: -0,1% / Vorwert: +0,3% (im Monatsvergleich)

16:00 Uhr | Designierte Finanzministerin Janet Yellen sagt vor dem Finanzausschuss des Senats aus

Berichtssaison an der Wall Street

Bank of America (BAC.US) - vor Markteröffnung

Charles Schwab (SCHW.US) - vor Markteröffnung

Goldman Sachs (GS.US) - vor Markteröffnung

Halliburton (HAL.US) - vor Markteröffnung

Interactive Brokers (IBKR.US) - nach Börsenschluss

Netflix (NFLX.US) - nach Börsenschluss

State Street (STT.US) - vor Markteröffnung



