JPMORGAN belässt UNICREDIT SPA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 8 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Aufwertung italienischer Banken werde durch Unsicherheiten hinsichtlich der Qualität der Vermögenswerte und den anhaltenden Margendruck begrenzt, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich mit dem Wettbewerber Intesa Sanpaolo sei die Unicredit wegen ihrer geringeren Rentabilität und zurückgestellter Aktienrückkäufe im Nachteil; die Aktie könnte bei einem marktfreundlichen Ausgang der MPS-Übernahme aber kurzfristig aufholen./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 00:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.