Update aus dem Lithiumprojekt Clayton Valley in

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources, erklärt: „Die weltweite Stimmung in Bezug auf Lithium und Lithiumunternehmen hat sich deutlich aufgehellt. In den letzten Monaten sind die Lithiumvorkommen in Nevada verstärkt in den Blickpunkt des Interesses gerückt. Es begann damit, dass Elon Musk von Tesla Inc. (TSLA-Nasdaq) vor kurzem erklärte, dass er Lithium in Nevada erschließen möchte, um seine ‚Gigafabriken‘ zu versorgen, und setzte sich fort, als die Albemarle Corporation (ALB-NYSE), die weltweit führend im Bereich Lithium ist, erklärte, dass auch sie ihre Lithiumproduktion im Clayton Valley steigern möchte. Die Lithium Americas Corp. (LAC-NYSE) erhielt am 15. Januar 2021 einen positiven Bescheid für ihr Lithiumprojekt Thacker Pass. Bei den Juniorexplorern ist das Interesse der Aktionäre an Cypress Develop Corp. (CYP-tsx.v), Noram Ventures Inc. (NRM-tsx.v) und Spearmint Resources Inc. (SPMT-cse) deutlich gestiegen; alle drei Unternehmen erschließen ihre Lithiumprojekte im Nahbereich zu Sienna. Sienna ist derzeit in mehreren Projekten aktiv, und nachdem der Markt für Elektrofahrzeuge aktuell einen enormen Boom auf internationaler Ebene verzeichnet, steigt auch die Nachfrage nach Batteriemetallen wie Lithium exponentiell. Sienna rechnet mit einem sehr starken Quartal.“

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Sienna Resources Inc.

Das Hauptaugenmerk von Sienna Resources ist auf die Exploration und die Erschließung hochgradiger Lagerstätten in politisch stabilen, ökologisch verantwortungsvollen und ethischen Bergbaugebieten gerichtet. Sienna ist eine Partnerschaft mit einem an der New York Stock Exchange notierten Bergbauunternehmen hinsichtlich dreier separater Projekte in Skandinavien eingegangen, einschließlich der vormals produzierenden orogenen Goldprojekte Bleka und Vekselmyr im Süden von Norwegen, bei denen es sich um in Grünstein enthaltene Goldsysteme handelt, des Platingruppenelement-Projekts Kuusamo in Finnland, das direkt an das Projekt LK angrenzt und von Palladium One Mining Inc. weiterentwickelt wird, sowie des Platin-Palladium-Nickel-Projekts Slattberg im Süden von Schweden. Zu den Projekten von Sienna in Nordamerika gehört das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North, das direkt an die 7,1 Millionen Unzen Palladiumäquivalent schwere Lagerstätte Marathon von Generation Mining Ltd. grenzt. Sienna verfügt ebenfalls über ein Lithiumprojekt im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada, Standort des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika, unweit der von Albemarle Corp. betriebenen Lagerstätte Silver Peak und der Gigafactory von Tesla Motors Inc. Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.