Datacolor präsentiert hocheffiziente Tisch-Spektralphotometer-Serie, Spectro 1000/700

Datacolor, ein weltweit führender Anbieter von Farbmanagementlösungen, gab heute die Einführung der Serie Spectro 1000/700 bekannt, einer Familie von extrem genauen Tisch-Spektralphotometern, die für hohe Effizienz und Sicherheit bei der Farbrezeptierung und Qualitätskontrolle in einer Vielzahl von Branchen entwickelt wurden.

Datacolor Spectro 1000/700 Series (Photo: Business Wire)

Die neue Serie zeichnet sich durch die hohe Konsistenz zwischen den Geräten aus, die Kunden von Datacolor so schätzen. So werden einheitliche Farbbeurteilungen über verschiedene Geräte und mehrere Standorte hinweg in der gesamten Lieferkette sichergestellt. Durch hohe Messgeschwindigkeiten und nahtlose Rückwärtskompatibilität mit anderen Tischgeräten von Datacolor steigern die Systeme die Produktivität und verbessern die Effizienz von Arbeitsabläufen. Die Spectro 1000/700-Familie ist für die Zukunft des Farbmanagements optimiert und verfügt für kommende Remote-Services über Internet-Konnektivität.

„Durch die Pandemie und den Trend zur Telearbeit ist der Bedarf an digitalem Austausch von Farbdaten gestiegen. Datacolor hat sich zum Ziel gesetzt, eine Familie von hocheffizienten Spektralphotometern zu entwickeln, die den heutigen Anforderungen der Industrie gerecht werden und gleichzeitig den Trends von morgen voraus sind“, so Albert Busch, President und CEO von Datacolor. „Mit der Spectro 1000/700-Serie können die Anwender sicher sein, dass ihre Geräte für zukünftige Produktverbesserungen gerüstet sind und dank der Internet-Konnektivität Fernwartung und Datenanalyse ermöglichen.“

Anwender der Spectro 1000/700-Serie können sich außerdem auf ihre Farbmessungen verlassen, da die Temperatur der gemessenen Proben erfasst werden kann. Dies ist eine wichtige neue Funktion zur Qualitätskontrolle für alle, die mit Materialien arbeiten, die für eine genaue Farbmessung innerhalb bestimmter Temperaturbereiche liegen müssen.

„Der Datacolor 1000 ist ein Game Changer“, sagt Dave Ertle, Advanced R&D Engineer und Solution Center Manager bei GEON Performance Solutions, einem Kunden von Datacolor. „Es gibt kein Rätselraten mehr, ob ein Anwender eine Probe gemessen hat, die ordnungsgemäß auf Umgebungstemperatur abgekühlt war.“

Weitere Informationen über Spectro 1000/700 finden Sie unter www.datacolor.com/de/spectro-1000 und www.datacolor.com/de/spectro-700.

Über Datacolor

Datacolor, ein weltweit führender Anbieter von Farbmanagementlösungen, bietet Software, Geräte und Dienstleistungen zur Sicherstellung der Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern. Die weltweit führenden Marken, Hersteller, Kreativen und Endkunden entscheiden sich schon seit mehr als 50 Jahren für die innovativen Lösungen von Datacolor, um stets die richtige Farbe zu erhalten.

Das Unternehmen bietet Vertrieb, Kundenservice und Support in mehr als 100 Ländern in ganz Europa, Amerika und Asien. Die Leistungen von Datacolor erstrecken sich unter anderem auf die Bereiche Textil und Bekleidung, Farben und Lacke, Automobil, Kunststoffe, Fotografie und Design. Weitere Informationen finden Sie unter: Datacolor.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210119005138/de/