DJE Kapital AG verstärkt Bereich Institutional Clients

Oleg Schantorenko verfügt über sieben Jahre Berufserfahrung im institutionellen Asset Management. Er war zuletzt bei Wellington Management in Frankfurt tätig, wo er sich in der Global Relationship Group auf die Betreuung und Akquise institutioneller Investoren in Deutschland und Österreich spezialisiert hat. Zuvor war er im Bereich Consultant Relations/RFP bei Lazard Asset Management tätig. Darüber hinaus ist Oleg Schantorenko CFA Charterholder sowie Mitglied der CFA Society Germany. Julian Müller, Head of Sales Institutional Clients, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Oleg Schantorenko gewinnen konnten. Durch seine umfassende Erfahrung in der Betreuung institutioneller Investoren kennt er die spezifischen Bedürfnisse dieser Anlegergruppe genauso wie die Anforderungen im Rahmen ganzheitlicher Betreuung. Er stellt sowohl fachlich als auch menschlich eine Bereicherung für unser Team dar. Mit seiner Unterstützung wollen wir auch international weiter einen vertrieblichen Schwerpunkt im institutionellen Bereich setzen."



