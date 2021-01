Foto: finanzbusiness N26 ernennt neue General Managerin für Spanien und Portugal Nachrichtenquelle: Finanz Business 47 | 0 | 0 19.01.2021, 09:40 | Mit der neuen Chefin, will N26 in Spanien die eine-Million-Kunden-Marke knacken. Zudem soll das Team vor Ort ordentlich wachsen. Vorgänger Sierra will sich künftig einem "neuen beruflichen Projekt" widmen.

