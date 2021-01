Amsterdam Trade Bank stellt 40 Mio. EUR Kreditfinanzierung über creditshelf Plattform bereit

Frankfurt am Main (ots) -



- Wichtige Stärkung der institutionellen Kreditfinanzierungsbasis auf der

creditshelf Plattform

- Weiterer strategischer Investor nutzt creditshelf Plattform als

leistungsfähige Kreditplattform und Zugang zum deutschen Markt für KMU Kredite

- Fremdkapital von mindestens 40 Mio. EUR aus der Zusammenarbeit ermöglicht

creditshelf, die Kreditnachfrage aus dem deutschen Mittelstand noch

leistungsfähiger zu bedienen



Die creditshelf Aktiengesellschaft, die führende Kreditplattform für digitale

Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, erweitert ihre Investorenbasis und

gewinnt die Amsterdam Trade Bank als strategischen Investor. Damit stärkt das

Unternehmen die Kreditfinanzierungsbasis auf der creditshelf Plattform und

stellt die Weichen für weiteres Wachstum.





Die Amsterdam Trade Bank, Teil der Alfa Bank Gruppe, investiert ab sofort überdie creditshelf Plattform in Kredite für den deutschen Mittelstand. Die Bank istder nächste institutionelle strategische Investor, der sich für eineZusammenarbeit mit creditshelf entschieden hat. Im Jahr 2020 warenbeispielsweise bereits die BNP Paribas Asset Management und der EuropäischeInvestitionsfonds, der als Ankerinvestor im creditshelf Loan Fund auftritt, alsFinanzierungspartner auf der creditshelf Plattform dazugekommen. Gemeinsam mitder Amsterdam Trade Bank ergänzen sie die bisherigen Bestandsinvestoren, diehauptsächlich Versicherungen, Asset Manager und Pensionskassen umfassen.Das zu Beginn der Zusammenarbeit mit der Amsterdam Trade Bank zur Verfügunggestellte Fremdkapital von 40 Mio. EUR ermöglicht es creditshelf, nochleistungsfähiger auf die Kreditnachfrage aus dem deutschen Mittelstand zureagieren. Damit verbucht creditshelf einen weiteren Erfolg in der Umsetzungeiner vorrangig institutionellen Funding Strategie. Gerade institutionelleInvestoren legen großen Wert auf professionelle Strukturen, einen nachhaltigenRisikoansatz und eine transparente und erfolgreiche Historie ihrer Partner.creditshelf arrangiert und koordiniert weiterhin die komplette Darlehensvergabeentlang der Wertschöpfungskette - von der Kundenakquise über die Risikoanalyseund Kreditstrukturierung bis hin zum Servicing des Kredits.Matt Kus, Head of SME Credit Origination von der Amsterdam Trade Bank,kommentiert die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mitcreditshelf und die Möglichkeit, den deutschen Mittelstand unterstützen zukönnen. Wir haben creditshelf aufgrund ihrer mehrjährigen Erfolgsgeschichte beider Vergabe von Mittelstandskrediten ausgewählt. Dazu kommt, dass creditshelf