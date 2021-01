19.01.2021 / 10:00

Agri Resources Group S.A. stellt Weichen für weiteres Wachstum durch Erweiterung der nachhaltigen Anbauaktivitäten und der Unternehmensstruktur

Luxemburg, 19. Januar 2021: Die Agri Resources Group S.A., ein internationaler Spezialist für den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten, treibt ihr Wachstum konsequent voran. Das in Luxemburg ansässige Unternehmen, das über europäische Agrarverarbeitungsaktivitäten in Spanien und Bulgarien verfügt, konzentriert sich derzeit auf nachhaltige Agrarprojekte - insbesondere in Ghana, Kongo, Madagaskar und Mauritius.

In Ghana bereitet Agri Resources aktuell den Start für den biologischen Anbau von Annatto-Saatgut vor. Als lokaler Pionier in diesem Bereich konnte sich das Unternehmen bereits einen entsprechenden Abnahmevertrag sichern. Annatto wird beispielsweise in der Lebensmittelherstellung als biologisches Färbemittel verwendet und spielt dank des hohen Vitamin-E-Gehalts eine Rolle in der Krebsforschung. Agri Resources hat darüber hinaus jüngst auf Versuchsfeldern in Ghana erfolgreich die Tröpfchenbewässerung installiert, die bei niedrigeren Energie- und Betriebskosten eine kontinuierliche, bedarfsgerechte Wasserzufuhr sicherstellt.



Neben der gezielten Erweiterung der Anbauaktivitäten werden die Weichen für das weitere Wachstum auch durch organisatorische und strukturelle Maßnahmen gestellt. So baut Agri Resources derzeit seinen Standort auf Mauritius aus, um die eigenen Vanilleexporte zu erleichtern, den Zugang zur Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (African Continental Free Trade Area - AfCFTA) zu ermöglichen und die Logistikkompetenz weiter zu erhöhen. Um den steigenden Kundenanforderungen auch in Europa gerecht zu werden, werden aktuell bereits Vorbereitungen getroffen, um das Ressourcenmanagement und die operativen Kapazitäten vor Ort weiter zu optimieren.

Frédéric Dalmasie, CEO der Agri Resources Group S.A.: "Unser Fokus gilt ganz klar unserem weiteren nachhaltigen und zugleich profitablen Unternehmenswachstum. Dazu beitragen werden insbesondere der gezielte Ausbau unserer Anbau-, Verarbeitungs- und Exportaktivitäten sowie die Nutzung von Synergieeffekten innerhalb der Monaco Resources Group. Genauso wichtig ist es, die erforderlichen strukturellen Voraussetzungen zu erfüllen. Hier sehen wir uns ebenfalls bereits auf einem sehr guten Weg."



