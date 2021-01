WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Dezember und Jahr 2020



-0,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+0,5 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+0,5 % im Jahresdurchschnitt 2020 gegenüber 2019 (vorläufiges Ergebnis

bestätigt)





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Dezember und Jahr 2020-0,7 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,6 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,4 % im Jahresdurchschnitt 2020 gegenüber 2019 (vorläufiges Ergebnisbestätigt)Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2020 um0,5 % gegenüber 2019 und damit deutlich geringer als im Vorjahr (2019: +1,4 %).Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurde eine niedrigereJahresteuerungsrate zuletzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009ermittelt (+0,3 %). Im Dezember 2020 lag die Inflationsrate - gemessen alsVeränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - bei -0,3 %. Siewar damit zum fünften Mal im Jahr 2020 negativ.Senkung der Mehrwertsteuersätze dämpft die Preisentwicklung im 2. Halbjahr 2020Ein Grund für die niedrige Jahresteuerungsrate war die temporäre Senkung derMehrwertsteuersätze. Diese Maßnahme des Konjunkturpakets der Bundesregierungwurde zum 1. Juli 2020 umgesetzt und wirkte sich in der zweiten Jahreshälftedämpfend auf die Verbraucherpreise insgesamt sowie unterschiedlich auf dieeinzelnen Gütergruppen aus.Im Jahresdurchschnitt 2020 verbilligten sich vor allem die EnergieprodukteDie Energieprodukte verbilligten sich 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 4,8% nach einem Anstieg um 1,4 % im Jahr 2019. Preisrückgänge gab es insbesonderebei leichtem Heizöl (-25,9 %) und bei Kraftstoffen (-9,9 %). Verantwortlich warneben der Senkung der Mehrwertsteuersätze vor allem der Ölpreisverfall auf demWeltmarkt in den ersten Monaten des Jahres. Dagegen verteuerte sich Strom um 3,0%. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Jahresteuerungsrate 2020bei +1,1 % gelegen.Preise für Nahrungsmittel überdurchschnittlich gestiegenDie Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich 2020 gegenüber 2019überdurchschnittlich um 2,4 %. Im Jahresverlauf hat sich der Preisauftriebzeitgleich mit der Senkung der Mehrwertsteuersätze abgeschwächt. Deutlich teurerwaren im Jahr 2020 Obst (+7,1 %) sowie Fleisch und Fleischwaren (+6,1 %).Günstiger hingegen wurden insbesondere Speiseöle und Speisefette (-4,1 %).Waren verbilligten sich 2020 gegenüber 2019 um 0,4 %Waren insgesamt verbilligten sich 2020 gegenüber 2019 um 0,4 %. Unter den