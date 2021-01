Latam Gateway bietet jetzt PayPal als Zahlungsmöglichkeit für Gamer in Brasilien

Auf der Suche nach neuen Zahlungsmethoden für internationale Gamingfirmen bietet Latam Gateway ab sofort PayPal als Zahlungsmethode für die Verarbeitung lokaler Kreditkarten, Debitkarten und lokaler Zahlungen in Brasilien an.

SÃO PAULO, 19. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Am 11. November gab Latam Gateway offiziell bekannt, dass es internationalen Gaming-Unternehmen, die an einer lokale Zahlungsmöglichkeit in Brasilien interessiert sind, PayPal als Zahlungsabwicklungslösung anbieten wird. Damit kann Latam Gateway seinen Kunden die Zahlung über eine lokale Kreditkarte anbieten, wobei die Zahlung durch das international bekannte Unternehmen PayPal abgewickelt wird.