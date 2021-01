Ekosem-Agrar AG verabschiedet Nachhaltigkeitsstrategie und bereitet Nachhaltigkeitsbericht gemäß GRI-Standards vor

Verantwortung wahrnehmen als Top 3-Milchproduzent weltweit

Standards setzen für nachhaltiges Handeln in der Branche

Vier Handlungsfelder und Roadmap mit Zielen bis 2026 definiert

Walldorf, 19. Januar 2021 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat die im Jahr 2020 initiierte Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie abgeschlossen. Als einer der weltweit größten Produzenten von Rohmilch möchte die Gruppe ihrer Verantwortung gerecht werden und ihren Beitrag dazu leisten, in der Herstellung von Milch und Milchprodukten Standards für nachhaltiges Handeln zu entwickeln. Basierend auf einer Wesentlichkeitsanalyse hat das Projektteam die bedeutendsten Nachhaltigkeitsthemen für die Gruppe identifiziert. Maßgebend dafür waren neben der Geschäftsrelevanz die Ergebnisse einer im Sommer 2020 durchgeführten Stakeholderbefragung sowie die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen.

Unter dem neuen Unternehmens-Claim "The Responsible Way of Modern Farming" hat der Vorstand die folgenden vier Handlungsfelder für die Gruppe verabschiedet:

- Ein attraktiver ländlicher Raum ist unser Fundament

- Nur mit gesunden Tieren entstehen gesunde Lebensmittel

- Unsere Mitarbeiter machen Ekosem-Agrar erfolgreich

- Natürliche Ressourcen achtsam nutzen

Bis Ende des Jahres 2021 plant die Gesellschaft mit ihren rund 14.000 Mitarbeitern die Implementierung der entsprechenden Organisationsstrukturen für das Nachhaltigkeitsmanagement sowie die Erstellung einer Klima- und einer Wasserstrategie und verpflichtet sich freiwillig zu einer Berichterstattung gemäß den international anerkannten GRI-Standards. Die Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts ist bereits für Juni 2021 geplant.