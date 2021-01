GOLDMAN SACHS belässt SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 109 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der am 5. Februar anstehende Kapitalmarkttag biete dem Pharmakonzern eine Gelegenheit darzulegen, was für operative und strategische Fortschritte er seit der letzten Veranstaltung dieser Art im Dezember 2019 gemacht habe, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er selbst hob die gute operative Umsetzung, Margensteigerungen, das anhaltende Wachstum, Kosteneinsparungen sowie den Ausbau der Regeneron-Beteiligung und eine Reihe kleinere Zukäufe hervor. In der Forschung und Entwicklung gebe es derweil Licht und Schatten. Parekh verwies etwa auf die Probleme bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 05:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.