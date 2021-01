JEFFERIES belässt DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einem Pressebericht über eine Beteiligung des aktivistischen Investors Bluebell Capital auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. In der Gesamtbetrachtung sehe er die Nachricht angesichts des großen Bewertungsabschlags der Danone-Aktie zum Konsumgütersektor als positiv für die Kursentwicklung, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 02:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 02:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.