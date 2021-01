adidas – Rebound am SMA 100

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Januar vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 317,45 EUR erreicht. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis auf ein im März notiertes 3-Jahres-Tief bei 162,20 EUR hinab. Seither weist der mittelfristige Trend wieder nordwärts und beförderte die Notierung in der Spitze bis auf 306,70 EUR. Zuletzt testete der Wert nach einem Rücksetzer vom Zwischenhoch bei 302,70 EUR den Support der steigenden 100-Tage-Linie. Dort kam es im gestrigen Handel zum Rebound und zur Ausbildung einer Bullish-Engulfing-Tageskerze. Dabei konnte die Aktie die kurzfristige Abwärtstrendlinie überwinden und die am Freitag unterschrittene 50-Tage-Linie dynamisch zurückerobern. Die kurzfristige technische Ausgangslage bleibt bullish zu werten, solange die Unterstützung bei 278,50 EUR nicht nachhaltig (insbesondere per Tagesschluss) unterboten wird. Prozyklische Anschlusskaufsignale entstünden oberhalb der Hochs bei 302,70 EUR und 306,70 EUR. Potenzielle Kursziele und Hürden darüber befinden sich bei 311,70 EUR und 317,45 EUR. Ein Rutsch unter 278,50 EUR würde hingegen zunächst für eine ausgedehnte Korrektur in Richtung 267,30 EUR und eventuell 250,20-256,20 EUR sprechen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB1N4R Call adidas Hebel: 4,4 CU88MZ Put adidas Hebel: 3,6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

