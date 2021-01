V-LINE EUROPE: Wechsel in der Geschäftsleitung (FOTO) Sehnde (ots) - V-LINE EUROPE, weltweit führend in der MRO-Ersatzteilbeschaffung, gab zum Jahresbeginn einen neuen COO bekannt.



Eduard Kopilevich, der 2019 als Head of Group Business Development bei V-LINE EUROPE begonnen hat, hat die neue Funktion von Klaus Menzel übernommen, der zum Jahresende in den Ruhestand ging. Beide haben 2020 gemeinsam gearbeitet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Klaus Menzel hatte stets einen klaren Fokus darauf, die MRO-Lieferkette im engen Dialog mit allen Geschäftspartnern zu optimieren und den V-LINE Spirit über Grenzen hinweg zu schaffen und zu erhalten. Gemeinsam mit Detlef Daues, Gründer und heutiger aktiver Beirat der V-LINE GROUP, entwickelte Menzel V-LINE zu seiner heutigen weltweiten Stärke mit Niederlassungen in Saudi-Arabien, den USA, Mexiko, Korea, China und Japan. "Die Zusammenarbeit mit dem internationalen Team der V-LINE GROUP und all unseren Geschäftspartnern war sehr inspirierend und hat das ständige Streben nach Exzellenz beflügelt, was zu vielen Verbesserungen und der Implementierung neuer Technologien geführt hat", resümierte Menzel.

Sein Nachfolger Eduard Kopilevich, Diplom-Kaufmann der Universität Köln, sammelte umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen leitenden und Executive Business Development Positionen bei nationalen und internationalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Im Laufe seiner Karriere baute er u.a. eine neue Take-Away- und Home-Delivery-Geschäftseinheit auf, war für den Aufbau einer neuen internationalen Tochtergesellschaft verantwortlich, entwickelte und leitete eine neue Geschäftseinheit in der Backwarenindustrie sowie koordinierte und etablierte mehrere multinationale Joint Ventures. Darüber hinaus bringt er fundierte Erfahrungen aus der nationalen und internationalen Unternehmens- und Beratungswelt mit. Basierend auf seiner Expertise bringt Kopilevich umfangreiche Projekt- und Account-Management-Fähigkeiten in seinen neuen Verantwortungsbereich ein. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in der Entwicklung von potenziellen und dem Ausbau von bestehenden Projekten und hat Erfahrung im Management von strategischen Partnerschaften.