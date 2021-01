HAMBURG (dpa-AFX) - Bei CTS Eventim nimmt die zuletzt deutliche Kurserholung nach Einschätzung der Privatbank Berenberg bereits bessere langfristige Geschäftsaussichten vorweg. Deshalb strich Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Kaufempfehlung für die Aktie des Konzertveranstalters und Ticketvermarkters und votiert nur noch mit "Hold". Das Kursziel hob er hingegen von 45 auf 58 Euro an und liegt damit gut 14 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Trotz des Umsatzeinbruchs durch die Corona-Pandemie habe CTS Eventim im vergangenen Jahr eine beeindruckend robuste Ergebnisentwicklung gezeigt, lobte der Experte. Dank des Kurssprungs nach den ersten Nachrichten zur Wirkung der Corona-Impfstoffe Anfang November habe die Aktie zuletzt 80 Prozent über ihrem März-Tief notiert und nur rund 15 Prozent unterhalb ihres Rekordhochs aus dem Januar 2020. Mit dem Beginn der Impfungen habe sich die Vorhersagbarkeit der langfristigen Perspektiven zwar deutlich verbessert, und das Unternehmen könnte gestärkt aus der Krise hervorgehen. Das sei aber schon weitgehend eingepreist.