Bullrich Media Ltd.: Oro X Mining vermeldet wichtige Neuigkeiten für die Coriorcco-Exploration

Liebe Leserinnen und Leser, vor dem Jahreswechsel berichteten wir ausführlich über das große Potenzial dieser brandneuen auf dem kanadischen Kurszettel notierten Aktie. Der Aktienkurs stieg mittlerweile in diesem noch jungen Jahr bereits um über +40% und notiert in Deutschland nach den heutigen Neuigkeiten nahe dem Allzeithoch. Unternehmen: Oro X Mining Börsen: Toronto (TSX Venture), Frankfurt (Zweitlisting), Tradegate, Stuttgart, Berlin

ISIN: CA68702W1077

Börsenkürzel Toronto: OROX Oro X wurde Ende 2020 unter Leitung des als als "Lead Advisors" weltbekannten Geologen Paul Matysek mit gegründet und unterstützt den erfahrenen CEO, Luis Zapata, tatkräftig bei der Auswahl und Akquisition potenziell starker Projekte. Beide kommen ursprünglich von erfolgreich übernommenen Rohstoffunternehmen, die oft zusammen mit den Milliardären und Rohstofflegenden Frank Giustra und Robert Friedland - einem Studienfreund von Apple-Gründer Steve Jobs - ins Leben gerufen und finanziert wurden. Das Team verfügt über enorme Erfahrungen und Erfolgsbeweise, die Milliardenwerte für Anleger schuf. Sie können hier und heute zu einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 21 Millionen Euro in einer potenziellen Milliardencompany investieren die in Peru sowie Ecuador zwei starke Goldprojekte entwickelt. Es gibt zum Start ins Neue Jahr gleich zwei unmittelbare Kurstreiber, die zeigen, dass ein Einstieg in die Aktie nun enorm aussichtsreich sein dürfte. Heute möchte ich Ihnen helfen, diese außergewöhnliche Chance zu bewerten, die diese Aktie bietet, nicht nur wegen ihrer 20-Mal höheren Goldgehalte als "normal" und weil der legendäre Paul Matysek, ein Insider, ein richtiges Ass im Rohstoffsektor ist. Seite 2 ► Seite 1 von 6 Gold jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







