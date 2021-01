Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind nach der Konsolidierungsvorwoche – im Nachklang über Erwartungen ausgefallenen chinesischer Konjunkturdaten (Q4-GDP und Dezember-Industrieproduktion) und steigenden Long-Bonds-Renditen – mit einer Stabilisierung im Montagshandel gestartet. Unter den europäischen STOXX Sektoren setzten sich der STOXX Consumer Prod. & Services (+1,2 Prozent; in der Mini-Konsolidierung) und der STOXX Auto & Parts (+1,1 Prozent; Trading an der 10-Tage Linie) nach oben in Bewegung. Demgegenüber schlossen sich defensivere Sektoren wie der STOXX Telecom (-0,6 Prozent) nicht der freundlichen Tagestendenz an. Trotz der Konsolidierungsstimmung in den letzten Handelstagen liegt insgesamt weiterhin ein intakter, übergeordnet freundlicher Grundton an den europäischen Aktienmärkten vor.

Aus technischer Sicht ist im EURO STOXX 50-Future in den letzten Handelstagen der (kurzfristige) Aufwärtstrend (3.380 bis 3.646) mit einem Trading-Take-Profit-Signal verlassen worden. Der Future befindet sich jetzt zum Abbau der kurzfristigen überkauften Lage in einer Konsolidierung, die bisher die technische Form einer Flagge andeutet. Diese wird zunächst durch einen neuen Mini-Abwärtstrend (jetzt bei 3.620) begrenzt. Nach dem kleinen Rutsch unter die 10-TageLinie deutet sich eine zeitliche Ausweitung der Konsolidierung auf dem aktuellen Kursniveau an. Technische Hinweise auf einen deutllichen Kursrücksetzer fehlen zurzeit.

