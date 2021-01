Europäische Büromärkte 2020 leiden unter dem wirtschaftlichen Double Dip

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Frankfurt (ots) -- Trotz schwieriger Marktbedingungen Anstieg des gewichteten europäischenBüro-Mietpreisindex im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal um 0,5Prozent - im Jahresvergleich plus 1 Prozent, damit niedrigste Rate seit 2010- Mit einem Minus von 35 Prozent deutliche Einbußen beim europäischenBüroflächenumsatz im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum desVorjahres. Im Jahresvergleich massiver Rückgang von 41 Prozent auf 8,2 Mio. m²- Trotz hoher Baufertigstellungen nur marginale Zunahme der europäischenBüro-Leerstandsquote um 10 Basispunkte auf 6,4 ProzentDie Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie durch die nationalenGesundheitsschutzmaßen bestimmte auch in den letzten drei Monaten 2020 dieWirtschaftsleistung und die Performance der Immobilienmärkte. Angesichts einerbeschleunigten zweiten Epidemie-Welle verhängten viele Länder in Europa zwischenOktober und Dezember weitere Beschränkungen bzw. Lockdowns für ihre Unternehmenund Bürger. In der Folge wurden die Prognosen für das BIP-Wachstum im letztenQuartal revidiert, so dass - nach einer kurzfristigen Erholung im Sommer - eineerneute Rezession (Double-Dip) verzeichnet werden musste. Der Schwung hattebereits vor der Verschärfung der Beschränkungen nachgelassen, dieUnvorhersehbarkeit der Situation und die Planungsunfähigkeit für Haushalte undUnternehmen widerspiegelnd. Die Ausweitung staatlicher Unterstützungsprogrammehat dazu beitragen, die sich aus den verschärften Beschränkungen ergebendenAuswirkungen bzw. den Schaden für die Wirtschaft zu minimieren. Sie vollständigabzuwenden wird nicht möglich sein, Folgeschäden werden zunehmen, zumal mitBeginn des neuen Jahres in vielen Ländern die Beschränkungen weiter verschärftworden sind oder werden. Die Wirtschaft wird unmittelbar noch härter getroffen,die Erholung verzögert, verlängert sich. Die Hoffnung für ein Durchbrechen desKreislaufs von Lockdown und Wiedereröffnung richtet sich auf die Durchführungvon Impfungen in der gesamten Region. Sie nähren die Aussicht auf eine Rückkehreiner zumindest gewissen Normalität.Büro-Spitzenmieten 2020 mit niedrigstem prozentualem Wachstum seit 2010Die meisten auf der europäischen JLL-Immobilienuhr genannten 35 Märkte bewegensich im letzten Quartal des Jahres 2020 im gleichen Quadranten wie drei Monatezuvor: im Verlangsamten Mietpreiswachstum oder am Anfang des BeschleunigtenMietpreisrückgangs.Der gewichtete europäische Büro-Mietpreisindex von JLL* legte im vierten Quartal2020 (gegenüber Q 3) um 0,5 Prozent zu. Das Angebot an Flächen bei erstklassigenObjekten in 1A-Lagen blieb in den meisten Städten knapp und war Grundlage für