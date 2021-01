(Die beiden Kooperationen umfassen 2400 Graue Flecken. Telefónica bringt in die Zusammenarbeit 1200 eigene Standorte ein und bekommt dafür Zugang zu 1200 Standorten der Wettbewerber.)

MÜNCHEN/BONN (dpa-AFX) - Damit Handynutzer auf dem Land keine Funklöcher mehr haben, wollen Deutschlands Mobilfunkbetreiber bei der Netzabdeckung mancherorts gemeinsame Sache machen. Wie die Firmen am Dienstag mitteilten, unterzeichnete Telefónica (O2) mit der Deutschen Telekom sowie mit Vodafone jeweils eine Absichtserklärung für die Schließung von "Grauen Flecken" im Laufe dieses Jahres. Hierbei geht es um Gebiete, in denen nur eins der drei deutschen Mobilfunknetze zu empfangen ist und die Kunden mit Handyvertrag für die anderen zwei Netze also im Funkloch stecken.