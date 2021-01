Debeka-Kfz-Versicherung feiert ihr 25-jähriges Jubiläum

Koblenz (ots) - Seit einem Vierteljahrhundert versichert die Koblenzer Gruppe

auch Autos



Die Kfz-Versicherung der Debeka ist nun 25 Jahre alt. Ein Geburtstagsgeschenk

machte sie sich selbst mit dem Überschreiten der Grenze von einer Million

Verträgen und fast 565.000 versicherten Fahrzeugen zum Jahreswechsel. "Wir sind

stolz darauf, unseren Versicherten eine solide Kfz-Versicherung anzubieten, die

wir zum Wohl unserer Mitglieder immer weiterentwickeln. Dabei haben wir schon

immer Wert auf Sicherheit gelegt", sagt Debeka-Vorstand Dr. Normann Pankratz,

der für die Schaden- und Unfallversicherung zuständig ist.



2,3 Milliarden Euro für Kfz-Schäden ausgezahlt





Zum Januar 1996 startete die Debeka ihre Kraftfahrt-Versicherung. Heute betreuenetwa 70 Mitarbeiter in der Hauptverwaltung in Koblenz die motorisierten Kunden.Das jährliche Prämienvolumen betrug 2019 mehr als 226 Millionen Euro. NachBruttobeitragseinnahmen befindet sich die Debeka damit bereits auf Platz 33 derKfz-Versicherer in Deutschland. Im vergangenen Vierteljahrhundert bearbeitetensie ca. 1,5 Millionen Schadensfälle und zahlten etwa 2,3 Milliarden Euro fürKfz-Schäden aus. Im vorigen Jahr erweiterte der Versicherer seineAngebotspalette um sogenannte Versicherungskennzeichen und -plaketten fürMopeds, Roller und E-Scooter. Dabei können Fahranfänger durch eine schadensfreieZeit auf dem Zweirad später bei der eigenen PKW- oder Motorrad-Versicherunggünstiger einsteigen. Übrigens verzichtet die Debeka wegen der Coronakrise aufeine allgemeine Anpassung ihrer Kfz-Versicherungsbeiträge für das Jahr 2021.Viele Sparten in der Allgemeinen VersicherungDie Kfz-Versicherung gehört zur Debeka Allgemeinen Versicherung, die im Jahr1981 mit der Unfallversicherung ihren Betrieb aufgenommen hat. Es folgten späterin den 1980er Jahren die Allgemeine Haftpflichtversicherung, die Hausrat-,Wohngebäude- und Glasversicherung. Heute zählen Rechtsschutz-, Bauleistungs-,Reise- sowie Gewerbeversicherung dazu.Teil einer großen UnternehmensgruppeDie Debeka Allgemeine Versicherung zählt neben Kranken- und Lebensversicherung sowie Bausparkasse zur Debeka-Gruppe, die mit ihrem vielfältigen Versicherungs-und Finanzdienstleistungsangebot zu den Top Five der Versicherungs- undBausparbranche in Deutschland gehört.