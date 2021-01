OLYMP beauftragt PAYONE mit der Zahlungsabwicklung im POS- und E-Commerce-Geschäft (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - PAYONE, Joint Venture von Worldline, dem europäischenMarktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen, sowieder DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe,verantwortet die gesamte Zahlungsabwicklung im stationären Filial- wie imE-Commerce-Geschäft für OLYMP, Marktführer für Herrenoberhemden in Deutschland.Die PAYONE GmbH hat zum 1. September 2020 die Verantwortung für die Abwicklungaller Zahlungen in mehr als 50 Store-Filialen in Deutschland, Österreich,Ungarn, Frankreich und den Niederlanden des international tätigenBekleidungsspezialisten sowie die gesamte Abwicklung aller Zahlungen imOnline-Geschäft übernommen. Diese Dienstleistung umfasst alle Zahlungen über Mastercard , Visa, AMEX, JCB, Diners/Discover, UnionPay und girocard.

Mark Bezner, geschäftsführender Gesellschafter der OLYMP Bezner KG, kommentiert:"An das überaus sensible Thema der bargeldlosen Zahlungsabwicklung legen wirdieselben kompromisslosen Qualitätsmaßstäbe wie an unsere hochwertigenBekleidungsprodukte. Mit PAYONE haben wir einen erfahrenen Partner an der Seite,dessen Leistungen, Lösungsansätze und Beratung uns bereits im Vorfeld unsererGeschäftsbeziehung überzeugt haben."Niklaus Santschi, Vorsitzender der Geschäftsführung von PAYONE, ergänzt: "In denletzten Jahren hat OLYMP einen starken Wachstumskurs auch außerhalb seinesKernmarktes Deutschland vorgelegt. Wir freuen uns, diese positiveGeschäftsentwicklung mit unseren Payment-Services zu unterstützen und mittel-bis langfristig um intelligente neue kundenfreundliche Lösungen auszubauen."Über PAYONEPAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas und versteht sich alsPartner des Handels. Am POS, online oder mobil - PAYONE hilft Händlern undDienstleistern bei den immer komplexer werdenden Herausforderungen in Bezug aufBezahlprozesse und Vertriebskanäle. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister sorgtPAYONE hierbei für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicher undnahezu unsichtbar funktioniert. Egal, ob Kredit- und Debitkarten, alternativeZahlungsmittel, Karten- und Automatenterminals, E-Commerce oder Mobile Payment -PAYONE liefert individuelle Lösungen bei höchsten Sicherheitsstandards.So helfen zukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE dem Handeldabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kunden zu fokussieren.Dabei verfolgt PAYONE immer das Ziel, reibungsloses Payment zu ermöglichen.PAYONE wickelt für seine rund 200.000 Kunden in der DACH-Region mehr als 2,6Milliarden Transaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen