Berlin (ots) - Es ist eines der wohl am schlechtesten gelösten Probleme in

kleinen und mittelständischen Unternehmen: Die Verwaltung von Verträgen.

Wichtige Unternehmensverträge werden im digitalen Zeitalter immer noch analog,

an vielen Orten und von unterschiedlichen Mitarbeitern organisiert. Verpasste

Fristen, keinerlei Kostenkontrolle und fehlende Übersicht sind das Ergebnis. Mit

dem Marktstart von ContractHero in Deutschland ändert sich dies und

Vertragsmanagement wird endlich endlich digital.



Die beiden Unternehmer Gerry Koch (31) und Sebastian Wengryn (30) haben eine

Mission: Vertragsmanagement neu denken und Unternehmensverträge einfach und

übersichtlich an einem Ort digital organisieren. ContractHero ( https://www.cont

racthero.de/?utm_source=ots&utm_medium=press&utm_campaign=pm_january ) macht

daher die Vertragsverwaltung effizient und gibt Entscheidern die Kontrolle

zurück. Mit der Software behalten Unternehmen und Teams immer den Überblick über

alle Unternehmensverträge, werden automatisch an Vertragsfristen erinnert und

vermeiden so Chaos und überflüssige Kosten.







sowie Startups bei der Digitalisierung und Automatisierung manueller Prozesse im

Finanz- und Rechtsbereich. Die Gründer versprechen mindestens 90% Zeitersparnis.

Der Clou: Die Verträge werden automatisch analysiert und die wichtigsten

Vertragsdaten bereits zu Beginn datenschutzkonform ausgelesen. Danach stehen

alle Eckdaten, Fristen und Kosten/Erlöse übersichtlich in einem Dashboard zur

Verfügung - und können sekundenschnell gefunden werden. ContractHero erinnert

automatisch an auslaufende Verträge und sich nähernde Kündigungsfristen. So

können Unternehmen rechtzeitig reagieren, gegebenenfalls nachverhandeln oder

unnötige Kosten vermeiden. Aber auch für Finanzierungsrunden von Startups kann

die Software für eine anstehende Due Diligence auf Knopfdruck alle notwendigen

Daten erstellen.



Beide Gründer bringen jahrelange Erfahrung im Bereich Finance und digitalen

Geschäftsmodellen mit. Als ausgewiesene Experten sind die beiden Manager bereits

in unterschiedlichen Führungspositionen bei Software-, Gaming oder Fintechs

tätig gewesen.



ContractHero wird bereits zum Marktstart von einer Vielzahl mittelständischer

Kunden und Startups genutzt. Und die beiden Gründer haben große

Wachstumsambitionen: "Entlang der Wertschöpfungskette von Verträgen gibt es noch

ein riesiges ungenutztes Potential. Genau da wollen wir hin. Die automatische

Import-Emailadresse für Unternehmen ("Magic Inbox"), eSigning und Kooperationen

mit namhaften Partnern sind nur einige unserer nächsten Schritte", so Gründer

Sebastian Wengryn. "Verträge in Unternehmen zu verwalten und zu überblicken wird

mit ContractHero zum Kinderspiel!"



Bildmaterial zur Medieninformation finden Sie im entsprechenden Presse-Bereich (

https://www.contracthero.de/presse?utm_source=ots&utm_medium=press&utm_campaign=

pm_january) auf unserer Homepage.



Über ContractHero



Das Softwareunternehmen ContractHero ist eine führende digitale

Vertragsmanagement-Lösung für Geschäftskunden. Die Software-as-a-Service hilft

kleineren und mittelständischen Unternehmen (KMU) sowie Startups bei der

Digitalisierung und Automatisierung manueller Prozesse im Finanz- und

Rechtsbereich.



ContractHero wurde im Jahr 2020 von den Finanz- und Digitalexperten Gerry Koch

(31) und Sebastian Wengryn (30) in Berlin gegründet, um Unternehmensverträge

einfach und übersichtlich an einem Ort digital zu organisieren. In vielen

Unternehmen werden wichtige Unternehmensverträge immer noch analog und an vielen

unterschiedlichen Orten und Mitarbeitern organisiert. ContractHero macht das

Vertragsmanagement endlich ganz einfach und bringt den Entscheidern die

Kontrolle zurück.



Die intelligente und einfach zu benutzende Software bietet einen Überblick über

alle laufenden Verträge, erkennt schnell überflüssige Kosten und reduziert

Risiken durch verpasste Vertragsfristen. Die automatische Vertragsanalyse, Such-

und Filterfunktion für Vertragsdetails und automatische Erinnerungen an

Kündigungsfristen nimmt Unternehmen manuelle und fehleranfällige Arbeit ab und

ermöglicht ihnen die Fokussierung auf das Kerngeschäft. Dadurch haben

Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Verträge und vermeiden verpasste

Fristen und überflüssige Kosten.



ContractHero eignet sich besonders für Unternehmen, die eine steigende Anzahl an

Unternehmensverträgen haben und ihre administrativen Aufgaben digitalisieren und

optimieren möchten.



