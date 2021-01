DEKRA ist Nachhaltigkeits-Champion / Expertenorganisation erhält Platinum-Rating (FOTO)

"Wir befinden uns mit unserer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie auf demrichtigen, erfolgreichen Kurs. Das Platinum-Rating von EcoVadis ist dafür dieexterne Bestätigung", sagt DEKRA Vorstand Wolfgang Linsenmaier, der bei DEKRANachhaltigkeit verantwortet. "DEKRA nimmt als das führende nicht börsennotierteUnternehmen der Branche bewusst Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaftsowie den kommenden Generationen wahr und ergreift konkrete Maßnahmen."Im Vergleich zum EcoVadis-Rating 2019 hat sich DEKRA in allen vierBewertungsfeldern entscheidend verbessert: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte,Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. In der Gesamtbetrachtung gehört DEKRA gemäßEcoVadis-Standard damit zu den Top-1-Prozent der bewerteten Unternehmenvergleichbarer Kategorie. EcoVadis zählt mit über 65.000 bewerteten Unternehmenin über 160 Ländern zu den führenden Rating-Systemen für Nachhaltigkeit.Die Nachhaltigkeitsstrategie 2025 von DEKRA formuliert ambitionierte, messbareZiele in wesentlichen Bereichen: CO2-Fußabdruck, erneuerbare Energien,Mitarbeiter-Engagement und -weiterbildung, Vielfalt, Arbeitssicherheit,gesellschaftliches Engagement, Partnerschaften und Lieferkette. DEKRA hat sich2020 zudem den Grundsätzen des "UN Global Compact" verpflichtet und unterstütztdie Vision einer nachhaltigen Weltwirtschaft. Außerdem ist DEKRA der Initiative"RE100" beigetreten, mit der die Verpflichtung einhergeht, bis 2050 imStrombezug komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen. DEKRA will dieses Zielbereits bis 2025 erreichen.Die Expertenorganisation DEKRA baut auch das eigene, innovative Portfolio annachhaltigkeitsbezogenen Dienstleistungen konsequent aus, um Kunden mitfortschrittlichen Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit zu unterstützen: zumBeispiel Nachhaltigkeitsberatung und -trainings, Produktnachhaltigkeit,Zertifizierungen, Audits, Klimabilanzierung, Lieferkettennachhaltigkeit,Nachhaltigkeitsstandards im Sport sowie zahlreiche weitere unabhängigeDienstleistungen.Weitere Informationen:http://www.dekra.de/de/nachhaltigkeithttps://www.dekra.de/de/dekra-nachhaltigkeitsmagazinÜber DEKRASeit 95 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlingegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine derweltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operativeGeschäft des Konzerns. Im Jahr 2020 hat DEKRA einen Umsatz von voraussichtlich3,2 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 43.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländernauf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigenExpertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei derArbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachtenüber Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowiedie Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zuSchulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationTilman Vögele-Ebering0711.7861-21220711.7861-742122mailto:tilman.voegele-ebering@dekra.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6647/4815643OTS: DEKRA SE