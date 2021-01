Boats Group erwirbt Boats and Outboards Marketplace und die Boatshop24-Marktplätze

FAREHAM, England, 19. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Boats Group, das Tech-Unternehmen hinter den größten Online-Marktplätzen für Boote und Yachten der Welt (Boat Trader, YachtWorld , boats.com, Cosas De Barcos, iNautia , Annonces du Bateau, Botentekoop ), gab heute die Übernahme der führenden Bootsmarktplätze in England BoatsandOutboards.co.uk und Boatshop24.co.uk, sowie die beliebte Schwesterseite in Deutschland, Boatshop24.com, von Friday Media Group bekannt. Die Aufnahme der drei Portale in das wachsende Portfolio internationaler Verkaufsplattformen stärkt die Boats Group mit einem verstärkten Kundenengagement in ganz Europa und unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf den Ausbau seiner globalen Präsenz.

„England und Deutschland sind große Bootsfahrernationen und stellen wichtige Märkte in der globalen Freizeitschifffahrtsindustrie dar. Die Übernahme der führenden Online-Bootsmarktplätze der Friday Media Group war für uns eine attraktive Möglichkeit, unsere Reichweite auf mehr Wasserbegeisterte auszuweiten und unseren internationalen Wachstumsplan zu beschleunigen", so Sam Fulton, CEO der Boats Group. „Wir freuen uns darauf, unseren neuen Partnern nicht nur einen führenden Kundenservice und ein erweitertes Produktsortiment zu bieten, das nachweislich dazu beiträgt, mehr Boote zu verkaufen, sondern wir freuen uns auch darauf, mehr Bootsfahrern auf der ganzen Welt ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu bieten."

Die Marktplätze der Boats Group verbinden das größte globale Publikum von Bootskäufern mit Verkäufern und Herstellern. Das Unternehmen beginnt nun mit technischen Upgrades und Marketing-Investitionen, um die Nutzererfahrung auf den neu erworbenen Plattformen weiter zu verbessern. Für Kunden, die ihren Bestand derzeit auf BoatsandOutboards.co.uk, Boatshop24.co.uk oder Boatshop24.com anbieten, bietet diese Akquisition einen neuen Zugang zu mehr internationalen Märkten, da sie nun die Möglichkeit haben, Boote auf jedem zur Boats Group gehörenden Portal auf der ganzen Welt zu listen und zu vermarkten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Boats Group eine Vereinbarung über diese wichtige Transaktion getroffen haben", sagte Sam Kidger, CEO der Friday Media Group. „Die Entwicklung unserer Bootsmarken in den letzten Jahren war eine große Erfolgsgeschichte für FMG. Mit der Übergabe der Zügel an die Boats Group für ihr nächstes erfolgreiches Kapitel, erlauben wir uns, uns auf eine Reihe von strategischen Technologieinitiativen an anderer Stelle im Unternehmen zu konzentrieren und stark in diese zu investieren. Es ist ein aufregender und bedeutender Tag für unsere Kunden, die Boats Group und die Friday Media Group!"

