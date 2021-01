Düsseldorf (ots) - Den Beginn eines neuen Jahres nehmen viele Arbeitnehmer*innen

zum Anlass, nach mehr Gehalt zu fragen - oder nach einem neuen Job Ausschau zu

halten, bei dem ein Gehaltssprung in Aussicht steht. Doch wie ist das in einer

Zeit, in der viele Unternehmen durch die Corona-Pandemie vor große

Herausforderungen gestellt werden? Was bedeutet das für die Gehaltsentwicklung

der Mitarbeiter*innen? StepStone hat 28.00 Menschen befragt, wie sich ihr Gehalt

im Zuge der Corona-Pandemie entwickelt hat und ob sich ihre Gehaltserwartungen

erfüllt haben.



Sicherheit des Arbeitsplatzes wichtiger







ihrem Gehalt ist - über ein Drittel ist damit aktuell unglücklich. Im Schnitt

wünschen sich diese rund 28 Prozent mehr Gehalt. Aber nur etwa ein Viertel gibt

an, im vergangenen Jahr nach mehr Gehalt gefragt zu haben oder dies generell

noch tun zu wollen. Fast jeder zweite Befragte sagt, dass er oder sie aufgrund

der Corona-Pandemie die Gehaltsforderungen vorerst verschoben habe. Viel

wichtiger als eine höhere Bezahlung sei in diesen Zeiten die Sicherheit des

Arbeitsplatzes, geben rund Dreiviertel an. Und die Mehrheit zeigt Verständnis,

in der aktuellen Situation erstmal keine Gehaltserhöhung zu bekommen. "Das

Gehalt ist für Menschen zwar immer noch einer der wichtigsten Faktoren bei einem

Job, aber nicht der einzige", sagt StepStone Gehaltsexperte André Schaefer.

"Beschäftigten ist zunehmend auch eine attraktive Unternehmenskultur wichtig.

Gerade in diesen herausfordernden Zeiten zahlt es sich für Arbeitgeber aus, wenn

sie für eine positive Kultur sorgen und eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren

Mitarbeiter*innen fördern." Mehr als ein Drittel der Beschäftigten würde sich

statt einer Gehaltserhöhung in der aktuellen Situation auch mit sonstigen

Benefits wie weiteren Urlaubstagen oder einem Jobticket zufriedengeben.



Jobwechsler*innen spüren kaum Auswirkungen



In vielen Fällen seien die Gehaltsrunden geringer ausgefallen als erwartet -

rund 30 Prozent der Beschäftigten geben jeweils an, dass im vergangenen Jahr in

seinem oder ihrem Unternehmen keine Gehaltserhöhungen vorgesehen waren oder

variable Bezüge wie Boni gestrichen wurden. 44 Prozent sagen, dass sie insgesamt

weniger verdient haben als ursprünglich angenommen - zum Beispiel aufgrund von

Kurzarbeit. Und dennoch: Auch wenn der Großteil der Arbeitnehmer*innen mit

geringeren Erwartungen in die Gehaltsgespräche gegangen ist - fast ein Viertel Seite 2 ► Seite 1 von 2



