Mannheim (ots) -



- Zwei Drittel berichten von mehr zeitlicher Flexibilität

- Flexibles Arbeiten erzeugt Unmut zwischen den Beschäftigtengruppen

- Führungs- und Machtgefüge bleibt weitgehend unverändert



Flexible Arbeitszeiten, Selbstorganisation, flache Hierarchien. Seit Monaten

zeigt die Coronakrise, dass die New-Work-Praxis längst nicht so rosig aussieht,

wie viele Unternehmen postulieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Doch wo steht die Umsetzung aktuell? Wie sieht das neue Arbeiten vor demHintergrund eines Homeoffice-Standards aus? Wie haben sich Führungs- undEntscheidungsmechanismen verändert? Diesen Fragen sind der PersonaldienstleisterHays in Zusammenarbeit mit dem Institut für Beschäftigung und Employability(IBE) im zehnten HR-Report im Schwerpunktthema "New Work" nachgegangen.Insgesamt wurden hierfür 1.046 Fach- und Führungskräfte aus Deutschland,Österreich und der Schweiz befragt. Dabei ist der Dienstleistungsbereich mit 46Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von der Industrie mit 38 Prozent und demöffentlichen Sektor mit 16 Prozent.Unternehmen gewähren mehr zeitliche FlexibilitätDie Ergebnisse zeigen: Arbeiten, unabhängig von Ort und Zeit, wird von derMehrheit der befragten Unternehmen ermöglicht. Diese Maßnahme geht allerdingsmit Spannungen zwischen den Beschäftigtengruppen einher. So hat die CoronakriseUnternehmen und Arbeitnehmer zu einer Flexibilität getrieben, derenDurchdringung man noch vor einem Jahr für unmöglich gehalten hätte. 61 Prozentder Befragten berichten von einer zeitlichen Flexibilisierung der Arbeit.Diese Facette von New Work scheint vergleichsweise einfach zu realisieren zusein, auch weil sie Arbeitgebern wie Arbeitnehmern gleichermaßen Vorteilebietet: je flexibler Arbeitszeit und Arbeitsort der Mitarbeitenden, desto größerdie Dispositionsmöglichkeit für den Arbeitgeber. Gleichzeitig könnenArbeitnehmer Beruf und Privatleben besser vereinbaren.Flexibles Arbeiten erzeugt Spannungen bei den BeschäftigtenDer Report offenbart dennoch auch Schattenseiten dieser Entwicklung. Sechs vonzehn aller Befragten nehmen spürbare Spannungen zwischen unterschiedlichenBeschäftigungsgruppen im Kontext von New Work wahr.Die Hauptursache ist Neid (63 Prozent), der entsteht, weil jobbedingt nicht alleMitarbeiter gleichsam vom Homeoffice-Angebot profitieren können. Insbesonderedie unter 40-Jährigen verzeichnen deutlich mehr Spannungen als die über50-Jährigen.Aber auch Führungskräfte haben Schwierigkeiten im Umgang mit flexiblenArbeitszeiten (58 %) und -orten (60 %), denn Leistung und Präsenz gehörten für