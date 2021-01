Förderung beantragen und altersgerecht umbauen - so geht es

Limburg (ots) - Das eigene Haus ist nicht nur ein einfaches Haus, es ist ein

Zuhause. Und das im besten Falle ein Leben lang. Im fortschreitenden Alter

ändern sich die Bedürfnisse beim Thema Wohnen jedoch. Was in jungen Jahren noch

als stilvoll oder praktisch angesehen wurde, kann im Alter teilweise nicht mehr

allein bewältigt werden. Ein altersgerechter Umbau der eigenen vier Wände ist

die Lösung, kann jedoch teuer sein. Zum Glück gibt es dafür Fördermöglichkeiten,

über welche die Experten der KVB Finanz aufklären.



Altersgerechtes Umbauen für eine höhere Lebensqualität





Das Altern und die damit einhergehenden körperlichen Einschränkungen kannniemand gänzlich aufhalten. Es ist ungewohnt, wenn im Laufe der Zeit bestimmteBewegungen oder Handlungen schwieriger zu bewältigen sind als in jungen Jahren.Anstatt sich diesem natürlichen Lauf gedanklich entgegenzustellen, sollte liebervorausschauend überlegt werden, wie im fortgeschrittenen Alter dieEinschränkungen bestmöglich ausgeglichen werden können.Damit die eigene Lebensqualität nicht leidet, bietet es sich an, bestimmteMaßnahmen zur Erleichterung des Lebens im Alter zu ergreifen. EntsprechendeHilfsmittel und auch ein altersgerechter Umbau der eigenen Immobilie machen esmöglich, diesen Lebensabschnitt in vollen Zügen und vor allem selbstständiggenießen zu können.Genau wie bei der Planung der gewünschten Umbaumaßnahmen sollte auch bei derdazugehörigen Finanzierungsplanung ein entsprechender Experte zurate gezogenwerden. Die KVB Finanz kümmert sich dabei nicht nur um ein gesundes finanziellesFundament der geplanten Umbaumaßnahmen, sie ist auch der richtigeAnsprechpartner, um die bestehenden Fördermöglichkeiten für das eigene Vorhabenoptimal nutzen zu können.Altersgerecht umbauen - auf die individuellen Wünsche kommt es anDie eigenen vier Wände altersgerecht umzubauen hilft, auch im höheren Alter diegewohnte und lieb gewonnene Umgebung weiterhin zu bewohnen. Grundsätzlich gibtes viele Möglichkeiten, die das Leben und die täglichen Abläufe erleichtern. Diedurchzuführenden Baumaßnahmen hängen zum einen von den individuellen Wünschenund zum anderen von den baulichen Gegebenheiten sowie dem zur Verfügungstehenden Budget ab.Mit der passenden Förderung für bestimmte Maßnahmen kann Letzteres deutlicherhöht werden. Die Anforderungen an einen altersgerechten Umbau können sichdabei im individuellen Fall immer unterscheiden. Wer nicht mehr gut laufen kann,hat andere Herausforderungen als jemand, dessen Seh- oder Hörsinn nicht mehr